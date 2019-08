Pascoalino: ‘Da casa do mineiro que tocava flauta’ (edição de 12/08/2018)

Da casa do mineiro

que tocava flauta

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quem dorme bem talvez não saiba que quando chove ao amanhecer, passarinho não canta. Quem dorme bem também deve achar que passarinho canta aleatoriamente, como o trem da ALL que apita à hora que bem entende. Passarinho é mais inteligente, mais respeitoso. Há uma sequência ritual, por raças, assim como o avião passa às seis em ponto na direção do sol nascente para, uma hora depois, a sirene do colégio chamar para a primeira aula.

O dia amanhece por capítulos ou por páginas, como um livro. E nesse desfile ordinário das primeiras horas do dia, até o caminhão do lixo tem o seu minuto de glória. Ele, o caminhão, passa solitário, como o gavião carijó caça e canta solitário depois das oito, ao contrário dos pardais, bem-te-vis e periquitos que não dispensam companhia. Desfile de caminhões de lixo só em cidade muito atrasada, no 7 de setembro, como vi certa vez, só porque a prefeitura tinha adquirido duas unidades naquele presente mandato.

A coisa de um mês uma moçada veio se instalar na casa onde morava um mineiro que amanhecia tocando flauta. O mineiro tentou vender ou alugar a casa, mas não aparecia ninguém. Um dia, caíram esses jovens do céu. São adventistas, quarenta para ser exato, todos com menos de 20 anos de idade. Como a casa do mineiro tem dois pavimentos, as meninas dormem embaixo. No piso superior, vinte rapazes dividem um único banheiro. A janela do banheiro dá pra rua e não precisa enxergar bem para ver os frascos de shampoo na janela, essa coisa tão nossa como a bandeira, o hino, o brasão e a paixão por futebol.

O dia também começa com o cheiro de café no coador e, de algumas semanas pra cá, com o louvor dos jovens adventistas. Eles são afinados e quase pontuais. Pouco depois das 8h saem para ganhar a vida e salvar a humanidade carregando pesadas mochilas, mesmo nos dias de chuva. Só retornam depois das 18h, em silêncio.

João bateu à minha porta quando o domingo anoitecia. Ao invés da eternidade, ele me acenou com uma idade que eu não almejo mediante a compra de umas revistas e um livro com receitas à base de frutas, legumes e sementes criadas por um nutricionista espanhol. É assim que João tenta custear os seus estudos de Teologia em Campinas. Ele tem 18 anos, mas já fala coisas interessantes a respeito da vida. João não conseguiu me vender nada, em compensação levou emprestado um livro sobre a história das religiões e uma paçoca caseira que preferiu não comer para fazer um agrado para a namorada que, àquela hora, já o esperava do outro lado da rua na casa do mineiro que tocava flauta.