Polícias se unem para combater criminalidade

As polícias Civil e Militar de Bernardino de Campos se uniram, na manhã de quinta-feira, 9, na operação “Cabo Frio”, que visa combater a criminalidade na cidade.

Durante a operação, foram cumpridos ao menos sete mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, cerca de três pessoas ou mais responderão na Justiça por envolvimento com drogas.

Houve recuperações de produtos furtados e várias porções de droga apreendidas. Um deles, inclusive, foi um forno microondas que pertencia a uma repartição pública.

A responsável pelo produto afirmou não saber que era resultado de furto. As polícias seguem com as investigações.