Sono no volante causa acidente na SP-225

Um motorista ficou ferido após colidir com seu veículo, um Fiat Uno, na traseira de um VW Golf, com placas de Ipaussu, na quinta-feira, 9.

Segundo informações, a causa do acidente foi o sono com que estava o condutor do Fiat. Ele é funcionário da Vivo e diz não ter uma folga há 20 dias. “Não estou aguentando mais. Estou há 20 dias trabalhando direto”, diz.

O acidente ocorreu quando o Golf, que estava à sua frente, resolveu reduzir a velocidade para passar sobre uma lombada, próximo ao Parque das Nações.

Ele foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). De acordo com ele, já estava “totalmente esgotado” enquanto dirigia.