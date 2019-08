Vacinação está abaixo da meta

Segundo o secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani, a procura nas unidades básicas pelas vacinas contra poliomielite e sarampo estão muito abaixo da expectativa. Apesar da divulgação sobre os riscos das doenças, o chefe da pasta alerta que os pais não têm levado as crianças aos postos de saúde.

A campanha começou no dia 4 de agosto e vai até o dia 31. O chamado “Dia D” acontece no próximo sábado, 18, quando todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 17h.

O público alvo da campanha são crianças maiores de um ano e menores do que cinco. A imunização busca a volta de doenças.