CARTAS – Edição de 12/08/2018

‘Vejam só’

1 — Alguns candidatos dizem que querem concorrer nas próximas eleições para melhorar suas igrejas. Hummm…

2 — Vi, numa revista, uma noiva de véu e grinalda, saia curta e um velho tênis, é possível?

3 — Pesquisas dizem que as elites econômicas e políticas se realimentam. E como!

4 — O volume de dinheiro que os grandes partidos ganham nas eleições favorece os mesmos candidatos, dando-lhes continuidade nos cargos e NADA na renovação.

5 — Em 20 anos, a internet substituirá a televisão tradicional, assim como o celular está acabando com o telefone fixo.

6 — Hoje, 920 milhões de reais são gastos, num total de 86% ao ano, com moradias de juízes.

7 — Inacreditável o número de políticos deste país condenados por corrupção. Serão mil ou mais, nem conhecemos a maioria!

8 — É palhaçada falar em igualdade quando existem, no país, aberrações como “o foro privilegiado” ou “imunidade parlamentar”.

9 — Trump chama os países emergentes de “país da marmelada”, quando ele é um marmeleiro de primeira.

10 — Depois da escola sem partido, Temer anuncia a escola sem professor. “Com a escola à distância, os alunos ficam livres dos “aliciadores de menores”. Disseram e estarão a salvo de bullying e das comidas gordurosas da cantina…. disseram. E Temer tem experiência no assunto, porque já lançou o presidente sem eleição.

Por último — A velhice é uma coisa que nos pega de surpresa e, quando menos se espera, disse o cartunista Ziraldo aos 70 ou 80 anos, não sei ao certo!

—Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Homenagem

Hoje, mais uma vez, venho através desta te homenagear, pai! Meu pai, Oscar Rosa, “o Oscar da relojaria Cristal”, como era chamado. Aos íntimos, simplesmente “Zulu”.

Primeiramente, quero lhe pedir perdão por sentir essa imensa saudade. Não sabe o quanto você me faz falta. O senhor era uma pessoa simplesmente humilde, carinhoso e muito criativo, pois inventava e fazia coisas com muita facilidade. Queria, muito ter herdado esse dom que tinha nas mãos. Lembro-me muito bem, e com detalhes, os enfeites de Natal que fazia para a relojaria, até mesmo para colocar na rua. Também quando se foi, tinha produzido a primeira rena para fazer um trenó para colocar na rua, mas infelizmente não deu tempo.

Com orgulho, encho meu coração quando alguém vem me falar do senhor… Quantas histórias e lembranças que deixou para seus amigos, e todos falam muito bem do senhor — homem de coração bom e de uma humildade que era capaz de tirar a própria roupa para dar ao próximo. Orgulho-me, pai, de ter criado nosso tão querido “Clidião”, a quem deu lar, família e uma profissão a esse menino, que era órfão.

Hoje, tem um nome de rua — e não poderia ser melhor lugar: onde se localiza a secretaria de Assistência Social! Quando vi, não parecia acreditar. Não posso esquecer! São-paulino roxo! Mas não conseguiu me convencer, pois seu amigo Jorge Turco me fez ser corinthiana!

Também agradeço pelos meus irmãos Roberval e Roseni.

Pai! Só posso dizer que não tem um só dia, que deixo de lembrar do senhor, e quanto és grande o meu amor por você. Gostaria, muito, que estivesse aqui conosco com seus netos e, agora, também uma bisneta de seu neto Jeferson. Ah, meu pai! Meu pai, olhe por nós e interceda, daí do céu, protegendo-nos e guiando para o caminho certo.

Somente fica uma grande saudade e o amor infinito, a acreditar que um dia nos encontraremos novamente na morada eterna. Feliz dia dos Pais!

—Rosimeiry Fátima Rosa (Santa Cruz do Rio Pardo)

Arma e violência

É aparentemente óbvio que uma sociedade seja mais violenta se seus cidadãos usarem armas, quando comparadas a outras similares, mas desarmadas. Em 1967, Leonard Berkowitz e Anthony LePage conduziram um experimento para descobrir que somente a presença de uma arma já estimula a agressividade.

Estudantes universitários do sexo masculino foram testados em pares, sendo que um deles era na verdade um cúmplice do experimentador passando-se por outro participante. No teste, eles avaliavam o desempenho uns dos outros em uma tarefa (por exemplo, listar ideias que um vendedor de carros usados pode usar para vender mais carros). As “avaliações” foram o número de choques elétricos, que variavam de 1 a 10.

Primeiro, o cúmplice avaliou o desempenho do participante usando sete choques (condição de provocação) ou nenhum choque (condição sem provocação). Em seguida, o participante avaliava o desempenho do cúmplice. O número de choques elétricos que o participante escolheu para o cúmplice foi usado para medir a agressão. O participante estava sentado em uma mesa que tinha ou uma espingarda e um revólver, ou raquetes e petecas. Os itens da mesa seria de outro estudo supostamente esquecido ali. Houve também uma condição de controle sem itens na mesa. Os participantes que viram as armas foram mais agressivos do que os outros participantes. Berkowitz e LePage chamaram isso de “efeito das armas” (weapons effect).

Em experimentos posteriores, resultados semelhantes foram obtidos quando fotografias de armas foram usadas em vez de armas reais (Leyens & Parke, 1975). Vários experimentos de campo testaram o efeito das armas fora do laboratório, usando rifles colocados em uma picape dirigida por um cúmplice que se recusou a se mover quando um semáforo ficou verde, e usando buzina como medida de agressão (como Turner, Layton e Simons, 1975).

Estes estudos e mais dezenas de outros, inclusive estudos não publicados em revistas ou congressos foram analisados pelos cientistas Arlin J. Benjamin Jr., da Universidade do Arkansas, Sven Kepes, da Universidade da Comunidade de Virginia e Brad J. Bushman, da Universidade do Estado de Ohio no estudo “Efeitos de armas em pensamentos agressivos, sentimentos de raiva, avaliações hostis e comportamento agressivo: uma revisao meta-analítica da literatura relacionada ao efeito das armas”.

Os resultados desta meta-análise têm importantes implicações práticas. A pesquisa mostrou que as crianças são naturalmente curiosas sobre armas, tem dificuldade em distinguir uma arma real de uma de brinquedo, pode mexer e atirar nelas mesmas ou em outros (American Academy of Pediatria, 2013). Mais de um terço dos lares norte-americanos com filhos tem pelo menos uma arma (Schuster, Franke, Bastian, Sor, & Halfon, 2000), e apenas em 39% dessas casas as armas são trancadas, descarregadas e separadas da munição, como recomendado pela Academia Americana de Pediatria. Algumas dessas armas estão à vista, em armários de vidro ou prateleiras.

Além das recomendações da AAP, os pais também devem dar aos seus filhos brinquedos que não sejam armas.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Restrição e veneno

A saúde e a alimentação saudável e adequada são direitos que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro. As leis regulamentam a garantia desses direitos por apresentarem função de controle de comportamentos e ações. O processo evolutivo da sociedade e as relações de interesse que permeiam os grupos que a compõem podem acarretar em alterações nas leis vigentes. Nesse sentido, a proposta de alteração da Lei nº 10.831/2003 pelo Projeto de Lei (PL) nº 4576/16, referente à comercialização direta de produtos orgânicos aos consumidores, seria justificada por mudanças ocorridas na sociedade brasileira.

Assim, o PL nº 4576/16, conhecido como PL da Restrição, foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, devido à crescente demanda por alimentos saudáveis no Brasil, enfatizando a garantia de que estejam livres de contaminação por substâncias prejudiciais à saúde, ou seja, livre de contaminação por agrotóxicos. O PL nº 4576/16 está sendo discutido no mesmo período em que se propõe o PL nº 6.299/02, conhecido como PL do Veneno. Portanto, encontra-se aqui importante contradição no que diz respeito à regulamentação da comercialização e produção de alimentos no Brasil, pois defende-se o acesso à alimentação livre de contaminantes ao mesmo tempo que se amplia a utilização de agrotóxicos no campo.

Os alimentos produzidos de forma orgânica são livres de contaminantes. Nesse contexto, o PL nº 4576/16 destaca a complexidade dos processos de produção dos alimentos orgânicos. As tecnologias empregadas respeitam a relação ser humano-natureza, a biodiversidade, além de serem ambiental e economicamente sustentáveis. Esses procedimentos permitem que os alimentos orgânicos recebam certificação.

O certificado atribuído aos alimentos orgânicos, defendido no PL nº 4576/16, depende de critérios rigorosos. O processo de certificação pode apresentar custo para os produtores, mas é entendido como um direito do consumidor. Por outro lado, alimentos produzidos de forma convencional não recebem selo informando quais agrotóxicos foram utilizados no cultivo, a quantidade aplicada e a procedência das sementes. Essas informações também são direitos dos consumidores, mas não são exigidas por lei.

O PL nº 4576/16 cita, ainda, os preços mais elevados dos alimentos orgânicos quando comparado aos alimentos produzidos com uso de agrotóxicos e refere que a razão dos preços está na maior dificuldade de manejo na produção. Contudo, os incentivos do Estado para produção de alimentos orgânicos são inferiores aos incentivos para produzir utilizando agrotóxicos – e esse é um dos motivos de encarecimento dos produtos orgânicos e agroecológicos.

É importante ressaltar, ainda, que a agroecologia objetiva a geração de trabalho digno no campo, o consumo consciente e a comercialização justa. As fraudes praticadas por comerciantes que atribuem a denominação de orgânico a alimentos não orgânicos para vendê-los por preços superiores, que são mencionadas no PL nº 4576/16, são crimes contra as relações de consumo e podem ser reflexos da percepção errônea de vincular a alimentação saudável e adequada à primazia da obtenção de lucro, atendendo às demandas do mercado em detrimento da garantia do direito humano à alimentação adequada.

Portanto, se o objetivo do PL nº 4576/16 é adequar a legislação à realidade e coibir novas fraudes, faz-se necessária a análise crítica do cenário atual. A delimitação do comércio de produtos orgânicos em propriedade particular ou em feiras “livres” autorizadas, regulamentadas e fiscalizadas pode restringir as possibilidades de venda e aquisição desses produtos, não beneficiando produtores, nem consumidores. Com a aprovação do PL nº 4576/16, encontrar alimentos orgânicos produzidos por agricultores familiares em redes de supermercado e varejo pode se tornar difícil. Essas medidas podem enfraquecer a agricultura familiar e os circuitos curtos de comercialização de alimentos — e não necessariamente impedirão ações fraudulentas.

A questão que se deve atentar é que o PL nº 4576/16 pode levar à maior restrição para comercialização de alimentos produzidos por agricultores familiares e que, para os consumidores, pode-se dificultar o acesso aos alimentos orgânicos ou de base agroecológica. Assim, a justificativa primária do PL nº 4576/16, referente à busca da população por alimentos mais saudáveis e livres de contaminantes, perde o sentido, uma vez que pode não assegurar o acesso a alimentos orgânicos e facilitar a venda de alimentos com agrotóxicos.

— Rubia Daniela Thieme (Curitiba-PR)

“Fotos do Leitor”

Manoel dos Santos Castro