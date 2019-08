João Zanata Neto: ‘Letras perdidas’ (edição de 12/08/2018)

Letras perdidas

João Zanata Neto

Eu escrevo um tanto. Outro tanto se perde em pensamentos feito respingos de água no chão. E para onde vão? Simplesmente evaporam? Quem os encontrarem por aí, diga que voltem para mim.

Letras que derramei por que se entristecem se ainda hei de reescrevê-las? Acaso não vivo a expressar as belezas deste mundo?! Sou o mais fiel dos seus devotos! Quem se valeu das suas frases como eu? Acaso não busquei nas suas semânticas a nobreza das intenções?

Eu escrevo um tanto. Outro tanto se enrosca em pensamentos desconexos feito espasmos de um delírio. E para onde vão as doudas aspirações? São simplesmente ilusões? Quem as encontrarem por aí, diga que retornem para mim.

Letras embromadas por que se revoltam se ainda hei de endireitá-las?! Acaso não vivo a menear as razões do pensamento?! Sou o mais fiel dos seus séquitos! Quem se valeu das suas significações como eu? Acaso não busquei nos seus disparates a essência de uma verdade?

Quem me dera a lucidez dos pensamentos talhada pela eloquência dos fraseados. Quais aspirações não teriam nexos feito acordes sem dissonância? Ah, como desejo a harmonia das escrituras! Ela é o véu que recobre a delicada verdade. Não merecem a riqueza das palavras as penas tortas dos maus versadores. A leveza e a agilidade da frágil batuta só merecem a mão do maestro.

Eu penso um tanto. Outro tanto escrevo, tentando capturar as ideias flutuantes feito fumos dispersos. E para onde vão? Simplesmente dissipam? Quem as encontrarem, devolvam para mim.

Pensamentos relutantes por que se enfurecem se ainda hei de entendê-los?! Acaso não vivo a meditar os segredos do mundo?! Sou o mais fiel dos seus filósofos! Quem se valeu das suas ideias como eu? Acaso não busquei nas entranhas a verdade que se oculta?

Eu penso um tanto. Outro tanto se emaranha nas frases entrecortadas feito rabiscos indecisos. E para onde vão as inspirações? São simplesmente desvario? Quem as encontrarem por aí, diga que se volvam para mim.

Pensamentos embromados por que se revoltam se ainda hei de elucidá-los?! Acaso não vivo a entabular seus anagramas? Sou o mais fiel dos seus decifradores! Quem se valeu dos seus dilemas como eu?! Acaso não busquei nos seus absurdos a razão obtusa?

Quem me dera a clareza das frases entabuladas pela luz das ideias! Quais escritos não teriam expressão feito as cores de uma tela? Ah, como desejo o impressionismo dos pensamentos! Ele é a bruma que recobre a delicada realidade. Não merecem a iluminação das ideias as razões dos sofistas. A leveza e a agilidade do frágil pincel só merecem a mão do maestro.

A frase que se risca no infinito branco se arrisca a perder-se no silêncio dos pensamentos. A razão que se arrisca no infinito oculto se perderá no vazio da expressão. No entanto, tentamos. E este é o menor dos sacrifícios.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.