Pequeno trecho de ruas sem asfalto provoca reclamações

Locais são próximos do centro,

mas sofrem com poeira e barro

Moradores das ruas João Andreoli e Caetano Paludeto, no Jardim Umuarama, em Santa Cruz do Rio Pardo, reivindicam há anos o asfaltamento do trecho final das vias, que dão acesso a rua Francisco Pegorer. Segundo elesos, o empresário Rosário Pegorer, proprietário de terrenos na região, estaria disposto a bancar parte da obra. Porém, a prefeitura não estaria interessada em realizar o serviço.

O local não tem nenhum asfalto. Nos últimos dias, devido às chuvas, as ruas ficaram praticamente intransitáveis, tomadas por poças de água e lama. Para piorar, há denúncias de que funcionários da Sabesp estariam retirando terra do local para utilizar em tapa-buracos por toda a cidade, deixando verdadeiras crateras para trás.

Os trechos das ruas foram aberto há cerca de 20 anos. De acordo com o desenhista Júlio Cesar Gonçalves, 54, morador na João Andreoli, a área fazia parte da propriedade de Rosário Pegorer. O empresário teria cedido ao poder público mediante a promessa de que melhorias seriam feitas, entre elas, o asfalto. “No fim, nunca fizeram nada. Se for para ficar assim, que eles fechem a rua com obstáculos. Pelo menos os carros e caminhões não vão passar arrastando poeira e lama por toda a via”, sugere Júlio.

Os moradores também relatam que o abandono da área traz problemas de segurança. O local tem atraído usuários de drogas e servido como um “motel” a céu aberto. “Já aconteceu de pais encontrarem as crianças brincando com camisinhas que ficam jogadas pela rua. É um absurdo”, diz Júlio.