DICAS – Edição de 14/07/2019

Às compras

Depois de silenciar parte da imprensa com generosa verba pública ou cargos com altos salários, o prefeito Otacílio Parras (PSB) quer ter mais tranquilidade em ano eleitoral. É por isso que ele cooptou o ex-vereador “Psiu”, justamente aquele que o próprio prefeito reclamava que vivia apresentando denúncias contra ele no Ministério Público.

Poder

Depois de arregimentar o ex-vereador “Psiu”, corre à boca pequena que Otacílio tem planos ambiciosos e planeja até mesmo cooptar Adilson Donizeti Mira. O problema é que o ex-prefeito não deve possuir terrenos para vender…

Proteção

O deputado federal Capitão Augusto Rosa (PL) está colhendo assinaturas para apressar uma PEC na Câmara. O texto isenta deputados que assumirem cargos de chefe de missões diplomáticas de renunciarem ao mandato. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu o filho Eduardo para ser embaixador nos Estados Unidos. Rosa quer mostrar que é amigo do rei.

Pressa

Depois que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo notificou o prefeito Otacílio Parras sobre obras atrasadas — entre as quais se inclui a creche da Estação, cuja construção está com meses de atraso —, o prefeito quer a liberação de R$ 300 mil para agilizar o prédio. O projeto será votado amanhã na sessão da Câmara.

Dirigismo

Por falar no TCE, o órgão acaba de suspender a recente licitação de recapeamento asfáltico. O despacho, assinado pelo conselheiro Antônio dos Santos, acatou um pedido da empresa “Noromix Concreto”, que sugeriu “dirigismo” da atual administração. Segundo a empresa, a atitude feriu os princípios constitucionais da impessoalidade e igualdade.

Sem placa

No ano passado, o DEBATE noticiou uma placa indicando sinal de wi-fi que nunca existiu, no “lanchódromo” da rua Euclides da Cunha. A placa foi retirada, mas o sinal não foi instalado. Agora, a prefeitura quer gastar R$ 135 mil para restruturar a internet pública no município. Espera-se que as placas não tenham sido jogadas fora…

3 em 1

O radialista Roger Garcia, definitivamente, é um profissional polivalente. Para atender os interesses de seu patrão “número 1”, o prefeito Otacílio Parras, Roger faz as vezes de entrevistador oficial, assessor político e, nas horas vagas, até “corretor” de imóveis, Ou seja: cumpre três funções pelo preço de uma. Neste caso, porém, o barato sai caro porque quem paga tudo é o contribuinte.

Parou na curva

Parte da obra de prolongamento na avenida Tiradentes, no trecho que contorna o posto Beira Rio, teve de ser refeita devido a um erro de cálculo. Funcionários da empresa contratada para executar o serviço foram alertados de que a curva estava muito fechada, o que isso causaria problemas no tráfego de veículos longos. Um pedaço do meio-fio teve de ser quebrado e reconstruído, alargando a via.

‘Coisas de Política’

Um convite

Um antigo morador daquela pequena cidade sempre se vangloriava de jamais ter posto os pés no recinto da Câmara Municipal. Num determinado dia, o Presidente da Casa dirigia-se ao prédio da Câmara para uma sessão e encontra-se, casualmente, com o tal morador. Um tanto, até no sentido de provocar-lhe, faz o convite:

— Vamos, meu caro amigo. Venha presenciar uma sessão hoje.

E veio a resposta:

— Agradeço o convite, mas me recuso a aceitá-lo, pois lá só tem hipócritas e mentirosos.

— Não tem importância — responde o Presidente — pois sempre cabe mais um!