Enfim, avenida vai receber iluminação

Depois de meses, via está prestes a ganhar LED

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A avenida Rosa Pereira Nantes, que na sequência ganha o nome de Ariosto Moura César, está prestes a ganhar iluminação pública depois de anos na mais completa escuridão. Importante via localizada nos altos da cidade, a avenida corta os bairros Nagib Queiroz, Jardim Fátima e Jardim São João, mas nunca teve iluminação pública. O jornal já publicou várias reportagens sobre reclamações de moradores, que também denunciam o problema nas redes sociais.

A escuridão provoca medo nos moradores, já que há estudantes que, no período noturno, correm risco ao voltarem para suas casas. Não bastasse este problema, a falta de redutores de velocidade já causou inúmeros acidentes. No último, há dez dias, uma moto atropelou uma mulher de 28 anos e suas duas filhas nas imediações do Jardim Fátima. O motociclista contou que o acidente foi provocado pela falta de iluminação na avenida. Houve novos protestos.

Na semana passada, finalmente a empresa RT Energia, de Lorena/SP, iniciou as obras para implantar a iluminação LED na Ariosto Moura César e sua continuação, a avenida Rosa Pereira Nantes.

A empresa venceu a licitação em janeiro e, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico Gerson Garcia, a autorização para o início da obra saiu em abril. “A empresa é de fora e demorou para se acomodar na cidade, arrumar local para funcionários e guardar os caminhões. É um processo normal que demora quatro ou cinco meses, pois é preciso licitar a obra e a empresa comprar os materiais”, disse o secretário.

O setor de imprensa do município não divulgou detalhes da obra e nem o prazo para conclusão. Apenas o secretário de Gestão e Comunicação informou, em seu site particular, que o custo da implantação da iluminação pública nas avenidas vai custar R$ 400 mil.

Benefício

Os moradores dos bairros cortados pelas duas avenidas aguardam a chegada da iluminação com uma certa ansiedade. Ailton Alves, 38, que mora há 18 anos na Rosa Pereira Nantes, nas proximidades do Jardim Fátima, disse que o local nunca teve iluminação.

“É complicado, pois esta avenida é muito escura”, reclamou. O problema, segundo Ailton, é ainda pior porque os carros trafegam em alta velocidade, colocando moradores em risco. “Todo carro passa correndo e isto vai continuar mesmo com a nova iluminação”, disse o morador, que defende a colocação de redutores de velocidade. “Mas, enfim, já vai melhorar muito com as luzes”, afirmou.

Mas há outros problemas que afligem as duas avenidas. Um deles é a falta de galerias pluviais que suportem o escoamento das águas. Quando chove mais forte, por exemplo, vários locais das duas avenidas costumam ser alagados.

Ailton Alves contou que o vizinho precisou levar o carro no mecânico depois que uma enxurrada atingiu o motor. Moradores também reclamam do lixo, já que, na maior parte do trajeto das duas avenidas, há matagais num dos lados.