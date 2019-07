Comissão de Ética vai arquivar investigações contra Santos e Heitor

De novo, tendência é ‘dar em pizza’ na Câmara

Duas denúncias apresentadas pelo ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques provavelmente serão arquivadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Os alvos são os vereadores João Marcelo Santos (DEM) e Lourival Pereira Heitor (DEM), ambos da base governista. Além do fato do denunciante ter aderido ao grupo do prefeito, não há clima entre os vereadores para qualquer punição. A Comissão de Ética deve optar por um relatório que indique a falta de provas ou o fato da investigação ser exclusiva do Ministério Público.

O vereador João Marcelo Santos é reincidente em supostas irregularidades ligadas ao exercício do mandato. No final do ano passado, o parlamentar foi denunciado porque atuou como advogado em processos que envolvem pessoas jurídicas da administração pública direta ou indireta. Esta atitude é tida como incompatível com o mandato de vereador pela Constituição Federal e pelo estatuto da OAB. Em plenário, porém, o vereador chorou e, por um voto, não precisou responder a uma Comissão Processante. O placar foi desfavorável a João Marcelo (6 a 5), mas não o suficiente para atingir o quórum para aprovação.

Agora, o vereador é alvo de outra denúncia por ter ameaçado de morte o advogado André Mello, atual administrador da Santa Casa de Misericórdia do município. A ameaça foi feita por escrito, através do WhatsApp, quando João Marcelo cobrou uma dívida em atraso do hospital com um laboratório de propriedade do irmão dele. Há um inquérito policial em andamento, mas o vereador também foi denunciado à Comissão de Ética. A tendência é novamente o arquivamento, sem passar pelo plenário.

O outro caso envolve o líder do prefeito na Câmara, Lourival Pereira Heitor (DEM). O vereador teve ligações contratuais e trabalhistas com entidades que recebem dinheiro público, como a Santa Casa de Misericórdia e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Ele ainda possui contrato de aluguel de máquinas de raio-X com a Abedesc, organização que administra a UPA com recursos liberados pelo prefeito. Nunca houve licitação para os serviços de Heitor.

A situação é mais grave porque os funcionários que trabalhavam na empresa do vereador — a Tec Rad Serviços Radiológicos, que funcionava dentro do hospital — eram registrados pela Santa Casa. Assim, numa ação trabalhista movida por um ex-funcionário de Lourival Heitor acabou condenando a Santa Casa a pagar cerca de R$ 150 mil.

No entanto, a tendência na Câmara é pelo corporativismo, evitando qualquer tipo de investigação ou punição contra João Marcelo Santos e Lourival Heitor. Os relatórios da Comissão de Ética devem sair nos próximos dias.