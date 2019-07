Deputado Capitão Augusto ataca prefeito de Ourinhos

Deputado fez discurso na tribuna

da Câmara Federal em Brasília

O deputado federal Capitão Augusto Rosa (PL) atacou, na tribuna da Câmara dos Deputados, o prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, dizendo que há “30 ou 40 irregularidades na atual administração”. Rosa citou especificamente uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra Pocay, pela contratação do espetáculo “Arena Cross” sem licitação em 2017, evento que custou R$ 543 mil em patrocínios bancados pelos cofres públicos. “Como ourinhense, estou envergonhado”, disse o capitão na tribuna da Câmara.

O prefeito Lucas Pocay reagiu ao pronunciamento com um áudio distribuído nas redes sociais e publicado por alguns sites. Ele disse que o deputado, ao invés de se ocupar com temas importantes nas votações do Congresso Nacional, investe seu tempo para atacar sua administração “com construções fantasiosas e dissimuladas, certamente alimentadas por seus aliados políticos”.

O deputado federal reclamou que um dos assessores de Pocay, dono de um site de notícias, o ataca sistematicamente, afirmando que vai solicitar ao Ministério Público uma investigação sobre os gastos de publicidade da prefeitura. E ameaçou: “A partir de hoje, se prepare! Nós vamos começar a trabalhar e muito para combater qualquer desvio ou de corrupção na cidade de Ourinhos”.

O prefeito Lucas Pocay criticou o fato do deputado “imaginar possuir irrestrita imunidade parlamentar” e anunciou que vai “tomar todas as medidas cíveis e criminais” contra Rosa.

Ações iguais

Pocay, entretanto, não comentou as denúncias do deputado sobre o “Arena Cross”. O prefeito está sendo processado pelo MP por ter autorizado, em 2017, um “patrocínio” de R$ 543 mil para uma desconhecida “Liga Nacional de Esportes a Motor” realizar o evento radical em Ourinhos. Naquele ano, a entidade já respondia a inúmeras ações do Ministério Público por receber dinheiro de vários municípios sem participar de licitações. Mesmo assim, autorizou o pagamento para um evento que, segundo o deputado Capitão Augusto Rosa, não trouxe qualquer benefício turístico para Ourinhos.

De fato, a tal “Liga Nacional de Esportes a Motor” é alvo de várias ações por improbidade administrativa em outros municípios, todas movidas pelo Ministério Público antes mesmo do evento realizado em Ourinhos em 2017.

A denúncia, porém, não deixa de ser curiosa. É que o deputado federal já destinou verba, através de emenda parlamentar, para municípios realizarem eventos semelhantes. Santa Cruz, por exemplo, teve direito a R$ 200 mil para realizar um estranho “Festival de Esportes Radicais”, com competições de motocross. A verba acabou sendo devolvida, com juros e correção monetária, porque o município teve dificuldades em promover o evento.

O próprio deputado pode ser protagonista de outra irregularidade, desta vez anunciada pelo próprio prefeito Otacílio Parras (PSB) no início do ano. Em entrevista coletiva à imprensa em janeiro, Otacílio disse que iria pedir verbas ao deputado para investimentos na “Festa do Peão de Boiadeiro”. Segundo o prefeito, como isto é proibido, os recursos viriam para outras pastas e, em seguida, o prefeito deslocaria o dinheiro para o evento festivo.