‘Máquina’ administrativa já serve aos candidatos oficiais do prefeito Otacílio

Diego e Edvaldo são ‘convidados

especiais’ em todos os eventos

Que Otacílio Parras vai usar a máquina pública para tentar eleger seus candidatos no próximo ano não é segredo para ninguém. A novidade é que esta ordem já está sendo cumprida. Assim, o secretário de Saúde, Diego Henrique Singolani Costa, e o vereador Edvaldo Godoy (DEM) já cumprem uma agenda de candidatos. Os dois são os escolhidos de Otacílio Parras (PSB), respectivamente como candidatos a prefeito e vice em 2020. O segundo já foi até confirmado oficialmente pelo próprio prefeito, que também anunciou “um secretário” como candidato a prefeito. Singolani é o único com este perfil e, por isso, está tendo uma enorme visibilidade com o uso da máquina pública.

Diego Henrique Singolani Costa, por exemplo, é o único secretário do governo que concede entrevistas semanais à Difusora, emissora que detém a verba publicitária da administração. Após trocar a oposição pelo grupo de Otacílio, Edvaldo Godoy também garantiu uma entrevista de, no mínimo, 40 minutos por semana na mesma emissora.

E não é só. Diego Henrique passou a ser o representante oficial do município em eventos diversos. Foi ele, por exemplo, quem entregou as medalhas às campeãs de futsal feminino da Copa TV Record, no final de maio. O secretário foi escalado até para coroar a “Miss Comerciária” de Santa Cruz, no mês seguinte, num evento promovido pela ACE.

Diego ainda é o escolhido para receber autoridades na antessala do gabinete do prefeito, como aconteceu há dez dias, durante a visita do deputado bauruense Rodrigo Agostinho. Ao seu lado, estava providencialmente o vereador Edvaldo Godoy. O vice-prefeito Benedito Batista (PT) foi praticamente esquecido.

Algumas aparições são ordens diretas do prefeito Otacílio. Há alguns dias, os vereadores da oposição Luciano Severo, Murilo Sala e Paulo Pinhata participaram de uma cerimônia festiva do aniversário da escola de Caporanga. Apesar de convidados, o fato foi motivo de uma crítica sutil do prefeito Otacílio no rádio.

Pois, imediatamente em seguida, Diego Henrique e Edvaldo Godoy participaram de uma festa junina na creche do mesmo distrito.

Lei vai proibir

Os candidatos governistas Diego Henrique e Edvaldo Godoy deverão ser protagonistas de inaugurações de obras públicas, que o prefeito Otacílio Parras “providencialmente” atrasou para coincidir com a proximidade das eleições.

No entanto, estas presenças deverão ser suspensas no final de maio do próximo ano. É que a legislação eleitoral proíbe a participação de candidatos em inaugurações nos três meses anteriores às eleições. A pena é a cassação do registro.

Mas é claro que há exceções à lei em Santa Cruz. Em 2004, o então prefeito Adilson Mira participou de uma inauguração em Piraju, mas não foi punido. No ano passado, Otacílio Parras anunciou na Difusora o resultado de uma pesquisa falsa e sem registro, o que é proibido em ano eleitoral. Nem o prefeito e nem a rádio foram incomodados pela Justiça Eleitoral.