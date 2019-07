‘Saudemos a mandioca!’

Família de Caporanga colhe “megamandioca”

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Na tarde de quinta-feira, 11, uma família de Caporanga, distrito de Santa Cruz do Rio Pardo, teve uma enorme surpresa — literalmente. No quintal da propriedade, a colheita de uma mandioca de mais de dois metros de comprimento causou espanto na vizinhança. As fotos do protuberante tubérculo também chamaram a atenção na internet e rapidamente viralizaram.

Os donos do sitio, que fica no bairro Ribeirão dos Cubas, relatam que resolveram colher a mandioca para que alguns parentes que os visitavam levassem para São Paulo. “Eu puxava, puxava, puxava e não acabava a mandioca. Até estranhei na hora”, disse o produtor rural Edélcio Teodoro. Ele conta que a pequena roça de macaxeira serve apenas para o consumo da família e que o pé da mandioca gigante havia sido plantado há um ano e meio.

“Eu nunca colhi uma mandioca desse tamanho. Já teve outra mais pesada, com mais de 30 quilos, mas desse comprimento, jamais”, garantiu.

A super mandioca mediu exatamente 2,1 metros. O agricultor afirmou que não pesou o tubérculo no momento da colheita, mas que, depois de limpa e descascada, o peso superou os 20 quilos.

Aliás, no mesmo dia, a mandioca já foi parar na panela — ou pelo menos parte dela. “Nós fritamos um pouco, os parentes também levaram um tanto e ainda congelamos o resto”, revelou Meire Terezinha Oliveira Teodoro. Ela afirmou que o tubérculo cozinhou bem e ficou “desmanchando”, para o deleite de todos. “Vai bem na sopa, frita, de qualquer jeito. É uma delícia”, diz.

Recorde

Apesar de a mandioca de Caporanga se destacar pelo comprimento, ela está longe dos maiores exemplares já registrados. No Brasil, a maior encontrada foi na cidade de Natividade da Serra, no Vale da Paraíba, interior paulista, com seus 42,5 kg e 4,5 metros de comprimento.

A mandioca é a terceira fonte de carboidrato mais importante, ficando atrás apenas do arroz e do milho. O alimento está na dieta básica de mais de meio bilhão de pessoas. A Nigéria é o seu maior produtor.