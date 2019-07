Diego Singolani

Da Reportagem Local

O lateral-direito santa-cruzense João Victor Salles, 18, foi anunciado na semana passada como o novo reforço do Londrina Esporte Clube, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e briga com boas chances pelo acesso.

João se destacou na base do Palmeiras, onde foi campeão do mundial de clubes Sub-17, no ano passado, derrotando o Real Madrid, na Espanha, por 4 a 2 na final.