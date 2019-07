Viagem do balé municipal teve orçamento fora da realidade

Vereadores criticaram falta de apoio; prefeitura orçou custo

para 26 pessoas em R$ 270 mil, muito acima do mercado

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Como justificativa para não custear uma viagem do balé municipal a Portugal em abril deste ano, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo alega que as despesas da delegação composta por 26 pessoas ficariam acima dos R$ 270 mil. O valor, porém, é bem superior ao praticado por agências de turismo da região, segundo apurou o DEBATE. O caso veio a público na semana passada, após uma reportagem do jornal revelar que os integrantes do balé tiveram que escolher entre viajar à Europa representando Santa Cruz em um festival internacional ou garantir a reforma do barracão onde ensaiam, devido à suposta falta de recursos da secretaria de Cultura. De acordo com alguns bailarinos, a frustração foi ainda maior pelo fato de a prefeitura ter orientado o grupo a não procurar outras formas de patrocínio, indicando que arcaria com todas as despesas.

Vereadores da base do governo e da oposição foram surpreendidos com a notícia e criticaram o posicionamento da administração.

A vaga para participar do “Festival Internacional de Porto”, em Portugal, realizado em abril deste ano, foi conquistada pelo balé de Santa Cruz após a companhia se destacar no “26º Passo de Arte Festival Internacional de Dança”, realizado em julho de 2018, na cidade de Indaiatuba. Os bailarinos, comandados pelo coreógrafo Robson Willian, conquistaram o segundo lugar na categoria “Danças Populares” e o sucesso do grupo foi amplamente divulgado pela própria prefeitura.

De acordo com os relatos de alguns bailarinos, que pediram sigilo de seus nomes, no começo deste eles e familiares foram chamados para uma reunião com representantes da secretaria de Cultura. “Disseram que tínhamos que escolher entre a viagem à Portugal para 26 pessoas ou a reforma do galpão onde mais de 200 alunos são atendidos pelo balé”, revelou um dançarino. Mesmo frustrado, o grupo optou pela reforma no prédio.

Procurada, a secretaria de Cultura declarou que não houve recusa, mas apenas uma “ponderação” sobre o custeio da viagem. Segundo a pasta, o valor cotado para a viagem à época ultrapassou os R$ 270 mil e o investimento na reforma do galpão, que está em andamento, foi de R$ 375 mil.

O DEBATE, porém, levantou orçamentos com três empresas de turismo da região e nenhum deles chegou próximo ao valor informado pela prefeitura, que seria de mais de R$ 10 mil por cada um dos 26 membros da delegação. Considerando as passagens, taxas e seguros, hospedagem por quatro dias, despesas de locomoção entre o hotel e o teatro, o maior valor cotado foi de R$ 6 mil por pessoa, o que daria um custo total de R$ 156 mil. O orçamento menor ficou em R$ 88 mil.

Além disso, por se tratar de um grupo fechado, o custo poderia ser ainda mais reduzido, de acordo com os profissionais consultados. Após a divulgação do caso, outro integrante do balé procurou o jornal. Ele também relatou que o grupo foi orientado a não buscar outras formas de patrocínio na época. “A gente ia fazer uma rifa para ajudar nas despesas, mas disseram que não precisava”, afirmou.

Pegou mal

O vereador Luciano Severo (PRB) lamentou o episódio e atribuiu o ocorrido à falta de interesse político. “Perderam uma oportunidade ímpar para destacar Santa Cruz no cenário internacional. Dinheiro nós sabemos que existe. Mas a gente também sabe que o prefeito faz o que lhe dá na cabeça, o que lhe convém. O que não lhe convém, ele não ajuda, não acontece”, disparou Severo.

Cristiano Neves (PRB), que apresentou uma moção de reconhecimento ao balé de Santa Cruz pela conquista da vaga a Portugal, classificou como “absurda” a condição imposta pela prefeitura aos bailarinos, obrigados a escolher entre a viagem e a reforma. “É um descaso. São coisas completamente diferentes. O mínimo que o governo deveria fazer é, além das melhorias no barracão, dar condições para esse pessoal viajar e fortalecer o balé de Santa Cruz”, afirmou.

Cristiano Miranda (PSB) também se mostrou surpreso com a notícia. O vereador governista disse que acompanha de perto o trabalho do balé e foi um dos que apresentaram diversos pedidos para que a prefeitura realizasse melhorias no barracão de ensaios. “Na época em que eles conquistaram a vaga para ir a Portugal, eu encontrei com o coreografo Robson. Ele estava muito feliz e empolgado. Até me agradeceu pelo empenho em prol do grupo”, afirmou. “Fico feliz pela obra, mas por outro lado estou chateado de não ver o nosso balé no cenário internacional. Seria um marco na vida deles e não há dinheiro no mundo que pague isso”, disse Cristiano.

Na opinião do vereador da base governista, a viagem para o festival internacional também serviria de estímulo para a cultura do município, inspirando outros jovens. “Não é toda hora que surge uma chance dessa. Eles lutaram para conquistar essa vaga. Remaram, remaram, para depois morrer na praia”, disse. Segundo Cristiano, o assunto poderia ter sido discutido, inclusive, com a Câmara, sugerindo até que parte da devolução do duodécimo do legislativo pudesse ter sido empregada nas despesas dos bailarinos. “O secretário de Cultura não levou a situação ao nosso conhecimento. Como parlamentar, eu posso ter errado em não estar atento ao que aconteceu. Fica o aprendizado. Tenho certeza que o balé terá outras conquistas e espero que algo assim não ocorra novamente”, afirmou Cristiano.