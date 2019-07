À moda do freguês

Guloseima com origem há mais de 6.000 anos, a pizza em

Santa Cruz pode ser‘ ‘reinventada’ pelo próprio consumidor

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

‘O brasileiro, especialmente o santa-cruzense, está gostando cada vez mais de pizza”. A frase é de um dos mais tradicionais comerciantes do ramo em Santa Cruz do Rio Pardo. Mauro de Castro Lobo, 68, chegou à cidade em 1986 para administrar o “Barrica”, estabelecimento que pertence ao Icaiçara Clube. E inovou, apostando na guloseima milenar e chegando a construir o primeiro forno a lenha daquele restaurante. Na quarta-feira, 10, quando se comemorou o “Dia da Pizza”, Mauro — hoje comandando a “Alcateia” — contou que o estabelecimento possui variedades criadas pelos próprios clientes.

Segundo estudos, a pizza surgiu há mais de 6.000 anos, provavelmente na região da China. No entanto, ela se popularizou na Itália no século XIX, quando foi feita a primeira pizza redonda. Foi então, que a pizza deixou de ser um alimento exclusivo dos pobres para se transformar numa iguaria dos nobres.

Mauro garante que o santa-cruzense, “carnívoro por natureza”, está aderindo cada vez mais à pizza.

Na verdade, Mauro Lobo trouxe para Santa Cruz o estilo de pizza da capital, onde morava. Ele conta que as pizzarias da cidade, na época, compravam a massa em padarias e supermercados. “Era engraçado porque os estabelecimentos ofereciam a meia pizza, que era cortada ao meio. Nós inovamos com os formatos médio e pequeno, que foi possível com a fabricação de massa própria”, contou.

Claro que a equipe de Mauro Lobo e sua mulher Fany foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Uma das características foi perceber o paladar do santa-cruzense. O molho próprio, por exemplo, quando carregava um pouco mais no alho, teve o sabor alterado com o tempo, se aproximando do neutro. A espessura da massa também mudou, afinando com os anos.

Talvez a maior mudança da “Alcateia” foi atender diretamente o gosto do cliente. Hoje, segundo Mauro, o cardápio não é “fechado” e o freguês pode dar palpite nos ingredientes da pizza.

Há casos em que o cliente traz uma receita de casa e pede para montar. O sabor, caso seja aprovado, vai para o cardápio. E com um detalhe: ganha o nome do “inventor”.

É por isso, por exemplo, que a “Alcateia” tem duas pizzas com o nome Walnei, numa referência ao advogado Walnei Benedito Pimentel, que frequenta a casa praticamente todas as semanas. O curioso é que a “Walnei” acabou sendo uma das pizzas mais apreciadas.

Mauro Lobo se orgulha de possuir um cardápio com mais de uma centena de sabores. “Tem gente que escolhe aquelas que já não constam no cardápio. No entanto, temos uma lista na cozinha das pizzas antigas. Ninguém fica na mão”, diz o comerciante.

Outra novidade recém-lançada foi a pizza com quatro sabores. Demora um pouco mais, mas atende o gosto do freguês. Palavra de quem já produziu mais de um milhão de pizzas em Santa Cruz do Rio Pardo.

Pizza boa tem segredos

Toda pizza tem um segredo, mas o toque especial é reservado ao pizzaiolo, o profissional responsável pelo preparo da iguaria. No caso da “Alcateia”, esta responsabilidade é de Carlos César Tavares de Souza, 36, há 24 anos à frente do forno. Morador de Piraju, ele está na pizzaria de Santa Cruz do Rio Pardo há quatro anos e viaja todos os dias para o serviço.

“A gente se aperfeiçoa e sempre aprende mais”, conta César, mesmo com o brasileiro pedindo quase sempre as pizzas tradicionais. “Na verdade, a pizza é um prato estrangeiro, mas aperfeiçoada pelo brasileiro. A do nosso País é a mais saborosa”, garante.

Uma boa pizza, segundo César, deve ter uma massa mais tradicional possível. “O recheio também deve ser de qualidade, mas costumo dizer que o forno à lenha é o coração da pizza. Se ele não for bom, o cliente vai perceber”, explicou. Na pizzaria “Alcateia”, uma unidade é assada a cada dois minutos. Mas é claro que o sabor da pizza tem outros segredos, que César insiste em não contar.