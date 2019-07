Bêbado causa acidente e mata jovem

Motorista só passou um único dia

na prisão e foi solto pela Justiça

Um grave acidente na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo, matou o jovem Felipe Alves da Silva, 24, na noite de domingo, 14. Felipe conduzia uma moto quando Edson Luiz da Silva, 43, invadiu a pista contrária com um Fiat Uno e bateu frontalmente com o jovem, que seguia sentido a Ipaussu. Edson estava bêbado.

A forte batida arremessou Felipe vários metros à frente. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reanimar o jovem, mas ele morreu ainda no local.

A princípio, Edson alegou que, na verdade, teria sido o jovem a invadir a pista contrária. A Polícia Científica identificou o local exato da batida e, então, desmentiu o homem de 43 anos. Edson aceitou fazer o teste de bafômetro. O resultado confirmou sua embriaguez.

Os veículos ficaram completamente destruídos.

Felipe era morador do bairro Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele foi velado na segunda-feira, 15, no cemitério municipal.

Edson Luiz recebeu voz de prisão em flagrante, mas foi solto no dia seguinte após audiência de custódia.