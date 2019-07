DICAS – Edição de 21/07/2019

Nepotismo 1

Ao anunciar que vai indicar o filho como embaixador nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona a velha e condenável prática do nepotismo. No governo de Manezinho, por exemplo, o prefeito nomeou vários familiares sob a justificativa de que ele deveria “proteger a família”. Bolsonaro também foi sincero: “Vou beneficiar meu filho, sim!”

Nepotismo 2

Já no governo de Adilson Mira, o prefeito arranjou uma estranha justificativa para praticar o nepotismo. Além de nomear outros parentes, ele colocou a própria mulher numa secretaria. E explicou: “Como ninguém quis o cargo, fui obrigado a nomeá-la”. Então tá…

Universitários

Os universitários que usam o transporte gratuito têm até o dia 16 de agosto para apresentar seus comprovantes de frequência na secretaria municipal de Educação. Quem perder o prazo, vai pagar quase metade do custo do transporte.

Enfim

A condenação do ex-presidente da Codesan, Cláudio Agenor, pela prática de improbidade administrativa, pode ter um caráter didático num governo marcado pelo autoritarismo. De agora em diante, muita gente vai perceber que não pode fazer o que der na telha.

Holofotes

A Câmara aprovou na segunda-feira, 15, projeto do vereador Edvaldo Godoy (DEM) que autoriza o município a promover exposições de autores literários santa-cruzenses, evento que já existe a cada dois anos no Legislativo. O texto, porém, não obriga o prefeito a realizar a exposição.

Apertado

Por falar em Edvaldo, ele apresentou um pedido ao prefeito Otacílio para a construção de um banheiro público no parquinho infantil da praça Carlos Queiroz, onde é realizada a “Feira da Lua”. O prefeito disse reiteradas vezes que é contra a obra e que os usuários da praça devem “se programar” antes de sair de casa. Agora, porém, às vésperas de ano eleitoral, Otacílio pode mudar de ideia já que o pedido parte do seu candidato a vice-prefeito.

Meia volta?

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Marques parece ter se arrependido da decisão de virar aliado do prefeito Otacílio. O fato de ele recorrer de uma decisão que livra dois vereadores da base otacilista de responderem a uma Comissão Processante é um sinal de “Psiu”, mesmo governista, é indomável.

Agora vai?

Com a nova conquista do Balé Municipal, que garantiu mais uma vez uma vaga para se apresentar em Portugal, o prefeito Otacílio vai mudar de ideia e apoiar o grupo de dançarinos? Quem viver, verá.

Apae vai ao Amazonas

A Apae de Santa Cruz do Rio Pardo levou o primeiro lugar no festival de dança estadual “Nossa Arte”, realizado em Valinhos. Com a conquista, o grupo se classificou para a fase nacional do festival, que será realizado em Manaus no final do ano.

‘Coisas de Política’

Confidências

Dois vereadores, por sinal muito amigos, trocavam confidências enquanto aguardavam o início de uma sessão na Câmara.

Dizia um deles:

— Sabe, meu caro companheiro… Ando desanimado com a minha mulher. Tudo que aparece de novidade nos mercados ela quer comprar. Ando gastando um dinheirão.

O outro, concordando com o colega, diz:

— Pois o meu caso é mais grave. Todo dia a minha mulher me pede dinheiro. Um dia são vinte reais… outro dia cinquenta, depois cem, duzentos… quinhentos, mil…

— Puxa! Tudo isso? E o que será que ela faz com tanto dinheiro assim?

— Sei lá! Eu nunca dei! (Colaboração: Oldack Roder – S. Pedro do Turvo)