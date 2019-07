Guarani vence União nos pênaltis e é campeão municipal de futsal

Após 4 a 4 no tempo normal,

goleiro “Léo” brilha nas penalidades

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Emocionante do primeiro ao último minuto. Assim foi a final do campeonato municipal de futsal masculino, disputada na noite de segunda-feira, 15, no ginásio de esportes “Anniz Abras”, em Santa Cruz do Rio Pardo. Após estar atrás no placar durante o jogo todo, o Guarani empatou com União F.C nos últimos minutos, levou a decisão para os pênaltis e conquistou o título.

Os dois times mostraram bastante intensidade na partida, que teve momentos tensos, com lances ríspidos. Porém, o que prevaleceu foi o bom nível técnico que marcou a competição desde a primeira rodada. O Guarani teve mais posse de bola durante boa parte do jogo, mas foi o União que acertou a pontaria. Os vice-campeões chegaram a abrir 4 a 2 no placar, mas não resistiram a pressão e cederam o empate nos minutos finais. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Léo, do Guarani, que defendeu uma cobrança e garantiu a taça. “O campeonato foi emocionante e o público respondeu, comparecendo em bom número. Ano que vem está confirmada mais uma edição, com mais times, inclusive. É uma forma de retomar a modalidade masculina na cidade. Temos ótimos jogadores e nos últimos anos foram as meninas que tiveram mais destaque”, avaliou o secretário de Esportes Kaê Basseto, que participou da cerimônia de premiação.

Além do título de campeão, o Guarani ainda teve o artilheiro do campeonato, Hugo, com oito gols, e Léo foi escolhido como o melhor goleiro. O torneio, que contou com 16 equipes, também serviu para que a secretaria de Esportes montasse a base da equipe que irá representar Santa Cruz na Copa TV Record.