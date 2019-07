Na sexta-feira, mais drogas apreendidas

No dia seguinte à apreensão de mais de meia tonelada de maconha, a Polícia Rodoviária apreendeu outros 13 tijolos da mesma droga em Santa Cruz do Rio Pardo.

A apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina na rodovia Orlando Quagliato (SP-327). Policiais pararam um veículo Volkswagen Gol, dentro do qual encontraram os 13 tijolos de maconha. Eles pesaram dez quilos.

A droga estava escondida dentro de um saco plástico. O motorista do veículo, cujo nome não foi divulgado, não quis dar declarações. Ele recebeu voz de prisão em flagrante.

Publicado na edição impressa de 21/07/2019