‘Desce outra!’

‘Ciência no Bar’ reúne mais de 700

De gole em gole, lubrificando as palavras, compartilhando conhecimento e, claro, fazendo amizades, cerca de 750 pessoas passaram pelo bar “Sete Cordas”, em Ourinhos, nos dias 15, 16 e 17 de julho, durante a segunda edição do “Ciência Bar”. O evento de divulgação cientifica reuniu professores de diferentes áreas que, num formato de bate-papo com o público, abordaram temas diversos – dos limites éticos no universo cientifico à masculinidade tóxica.

De acordo com um dos organizadores, o estudante de biologia Luan Pasquetta, 21, a última edição contou com algumas alterações que deram mais dinamismo ao encontro. “As palestras dos professores foram mais curtas, de 20 a 25 minutos, abrindo mais espaço para o debate”, explicou. Outra novidade foi a estreia do quadro “Minha Pesquisa”, onde estudantes de graduação, mestrandos ou doutorandos puderam se inscrever e expor seus objetos de estudo. “Nesta edição também emitimos certificados de participação, que podem ser utilizados como atividades complementares pelos estudantes”, disse Luan. Além de muito papo cabeça, o “Ciência no Bar” também reservou espaço para a boa música, com apresentações de MPB, Folk e erudito. A próxima edição acontece em 2020 e, de acordo com os organizadores, a ideia é expandir o alcance do encontro buscando parceiras e trazendo convidados de fora.

A inspiração para o “Ciência no Bar” surgiu um evento internacional nascido em 2013, na Inglaterra, chamado “Pint of Science”. Na época, cientistas britânicos decidiram levar aos pubs de Londres seus colegas, para que eles saíssem dos laboratórios das universidades e tivessem a experiência de conversar diretamente com as pessoas. A ideia deu tão certo que, hoje, o “Pint of Science” acontece em 21 países.