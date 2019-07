Incêndio destrói sucatas da Riopardense em Santa Cruz do Rio Pardo

Sete veículos sem condições de uso foram destruídos por um incêndio que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26, no pátio da empresa de ônibus Riopardense, no bairro Itaipu. O fogo foi contido pelos bombeiros, mas havia o risco de atingir uma fábrica de calçados que funciona ao lado e possui materiais inflamáveis. O gerente da empresa em Santa Cruz do Rio Pardo não confirma a hipótese de o incêndio ter sido criminoso. A Polícia Civil vai investigar as causas. A empresa continua a operar na cidade até o dia 6 de agosto, quando vence o contrato e o transporte coletivo começa a ser feito pelo município.

