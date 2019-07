Os embalos voltaram

Pelo menos no Facebook, lembranças do antigo

“Clube dos XX” voltam com força e viralizam

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Como se fosse um sonho, as memórias do extinto Clube dos XX voltaram a fascinar famílias de Santa Cruz do Rio Pardo. Pelo menos num grupo do Facebook, o clube voltou a existir em centenas de fotos de bailes, carnavais, eventos e tudo o que a instituição de lazer proporcionou a milhares de jovens durante muitas décadas.

O grupo surgiu por iniciativa de Rosely Rissato, diretora da Câmara de Santa Cruz. E foi por acaso. Ela tentou postar uma foto e procurou um grupo ligado ao Clube dos XX. “Para minha surpresa, não existia nenhum. Então, decidi criar um grupo e, em poucos dias, o número de membros ultrapassou 1.000”, contou. A foto, segundo Rosely, era de “Zé do Luxo”, um personagem que divertia a população e morreu há pouco tempo.

Em questão de dias, centenas de fotografias de bailes de décadas passadas começaram a surgir no grupo. Eram jovens, hoje pais de famílias, que nunca se esqueceram do tradicional clube de Santa Cruz do Rio Pardo. A maioria, segundo as imagens, são da década de 1980 que marcaram os antigos bailes carnavalescos. No entanto, também há fotografias de homenagens a personalidades, jantares dançantes e eventos das décadas de 1960 e 1970.

Rosely Rissato conta que foi uma frequentadora assídua do antigo clube. “Eu não perdia um final de semana”, disse. Claro que isto foi muito antes de conhecer o radialista Dário, seu segundo marido. “Quando não tinha baile, aos sábados e domingos havia discotecas dançantes com músicas tocadas com as extintas fitas cassetes. O salão sempre ficava lotado”, contou. “Os anos 1980 foram a época auge das discotecas”, lembrou Rosely.

A diretora da Câmara também ressalta que, aparentemente, os jovens viviam uma época sem maldades. “O máximo de ousadia era comprar uma menta”, contou, referindo-se ao licor verde que praticamente sumiu dos salões. “A gente demorava horas se arrumando, era uma paquera intensa no clube, mas tudo muito sadio”, disse.

Algumas fotos, por sinal, hoje podem soar como estranhas, pois a moda naqueles tempos tinha até meias com listras multicoloridas. “Era o máximo”, garante Rosely. Ela lembra que ninguém falava em drogas e a cocaína, por exemplo, era uma palavra desconhecida dos jovens.

O grupo no Facebook cresce a cada dia. O interessante são os comentários de pessoas que se reconhecem nas imagens antigas. Outras, lembram amigos que já morreram. Enfim, a saudade é o mote principal do grupo “Clube dos XX”.

Rosely disse que já existem membros do grupo planejando um baile de confraternização. “O problema é que tem de ser no mesmo salão, que hoje é ocupado pela Associação Comercial”, ressaltou. Ela também disse que é rígida como administradora do grupo, inclusive não permitindo fotografias de outros clubes. “Aqui é só Clube dos XX”, concluiu.



História

Fundado por um grupo de 20 personalidades de Santa Cruz do Rio Pardo na década de 1920, daí o nome de batismo, o Clube dos Vinte funcionava, no início, num prédio ao lado do Soarema (hoje prefeitura), o mesmo local que sediou a rádio Difusora durante muitos anos.

Somente em 1958 o clube inaugurou, com pompas, sua imponente sede social, atualmente ocupado pela ACE. Era considerado o clube dos “vermelhos”, o grupo político do ex-prefeito Leônidas Camarinha. No entanto, um ano depois os “azuis”, do ex-prefeito Lúcio Casanova Neto, inauguraram o “Icaiçara Clube”, dando início a uma rivalidade que durou anos.

A política dominou de tal forma os dois clubes que somente na década de 1970 a filha de um “vermelho” foi eleita rainha no clube dos “azuis” — e vice-versa.

No final dos anos 1970, já era comum os frequentadores se revezarem entre os dois clubes durante, por exemplo, o Carnaval. Outro ponto de destaque dos dois clubes eram os inesquecíveis bailes de debutantes, que traziam a Santa Cruz do Rio Pardo artistas consagrados da televisão.

O Clube dos XX começou a perder força no final dos anos 1980, até que fechou as portas na década seguinte. Permaneceram as lembranças de um passado alegre, exposto nas imagens que encantam antigos sócios nas páginas do Facebook.