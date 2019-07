Terreno do prefeito está sujo, apesar de campanha de fiscalização

Governo lançou campanha de fiscalização em

terrenos, mas lote do prefeito causa riscos

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Moradores e comerciantes da rua Euclides da Cunha, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, têm reclamado da sujeira acumulada em um terreno localizado na esquina com a avenida Batista Botelho.

Pelo local, uma grande quantidade de entulho — principalmente latas e restos de madeira —, causa preocupação devido ao acúmulo de agua e risco de proliferação do mosquito da dengue.

De acordo com a vizinhança, ninguém realiza a manutenção no terreno já há algum tempo. Surpreendentemente, a reportagem descobriu que o proprietário da área denunciada é o prefeito Otacílio Parras (PSB). “Aqui junta água, junta tudo. Deve ter até escorpiões ali”, disse um morador das redondezas, que preferiu não se identificar.

Enquanto isso, a secretaria municipal de Saúde continua uma campanha de fiscalização de imóveis para evitar a proliferação de pragas e do mosquito Aedes Aegypti.

Depois do mutirão de limpeza, os agentes epidemiológicos estão autuando os proprietários de casas ou terrenos em que forem localizados focos de doenças. O objetivo principal é controlar a epidemia de dengue em Santa Cruz.

O último relatório divulgado pela secretaria de Saúde na sexta-feira, 19, confirma que o quadro está próximo da estagnação no município. São 589 casos confirmados da doença no ano, apenas sete a mais do que no relatório anterior, da semana retrasada.