Futsal feminino é prata no Jogos Regionais

Resultado garantiu vaga para os

Jogos Abertos, que será em outubro

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Na finalíssima do futsal feminino dos “Jogos Regionais”, disputada em Assis, na sexta-feira, 26, Santa Cruz do Rio Pardo perdeu para Marília por 4 a 1 e ficou com a medalha de prata na competição. Com o resultado, Santa Cruz garantiu uma vaga para disputar os “Jogos Abertos”, que serão realizados em Marília no mês de outubro.

O time de Marília confirmou o favoritismo contra Santa Cruz. Formada por jogadoras profissionais, a equipe campeã já treina junto há um bom tempo e tem a experiência de várias competições. Santa Cruz, que nos últimos anos se firmou como uma potência regional da modalidade, desta vez atuou com jogadores da escolinha de base.

A 63º edição dos Jogos Regionais também terminou na sexta-feira. Marília ficou na 1º colocação geral, com 315 pontos, seguida dos anfitriões, Assis, com 249 pontos. Presidente Prudente ficou em 3º lugar com 187 pontos. Com 21 pontos, Santa Cruz do Rio Pardo terminou na 21º colocação entre os 60 municípios participantes.