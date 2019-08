S. Cruz tem 14 novos casos de dengue

Secretaria de Saúde não informou

pontos de foco da doença na cidade

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A última atualização dos casos de dengue, divulgada na sexta-feira, 26, indica novas 14 confirmações de contaminados, na última semana, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Os dados foram divulgados pela secretaria de Saúde. O balanço continua apontando para a desaceleração da epidemia em função da queda de temperaturas.

Em 2019, o número total de casos chega a 603. No último relatório da secretaria, eram 589. Segundo o governo, as notificações tiveram queda significativa nos últimos 30 dias. A nota divulgada à imprensa diz que “em julho, até a presente data [26], foram 13 os casos confirmados da doença”. A conta, porém, indica que houve pelo menos 20 casos confirmados no mês.

A secretaria não informou os pontos de foco da doença em Santa Cruz do Rio Pardo. Em levantamento do último dia 12, o centro, vila Santa Aureliana, Chácara Peixe e Oitenta eram os bairros com mais casos registrados.

A prefeitura segue pedindo aos munícipes para que fiquem atentos ao sintomas e, também, à prevenção da proliferação do mosquito.

As recomendações são: evitar locais onde se possa juntar água parada e limpa e não deixar embalagens, sacos ou latas despejadas.