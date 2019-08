Contas de Otacílio devem passar

Relatório do TCE é favorável à aprovação das contas

de 2017; parecer da procuradoria apontou falhas

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

As contas referentes ao exercício de 2017 do governo de Otacílio Parras (PSB) serão votadas na sessão de amanhã, 29, na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. A tendência é que os vereadores sigam o relatório do Tribunal de Contas do Estado e votem pela aprovação.

Entretanto, o procurador do Legislativo, João Luiz de Almeida Júnior, apresentou parecer em que aponta cerca de 40 itens que, segundo as recomendações do Tribunal, precisam ser corrigidos.

O relatório do procurador indica que a gestão de Otacílio Parras (PSB) não fortaleceu o setor de planejamento municipal e não garantiu a “adequada contabilização do saldo de Balanço Patrimonial”, um dos princípios da transparência presente na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, o procurador citou que a administração deve proceder, de acordo com o TCE, com maior rigor no “registro de empenhos referentes ao Fundeb (Fundo da Educação Básica)”, para atender aos princípios da evidenciação contábil.

Na Saúde, por exemplo, o Tribunal de Contas apontou que não há controle sobre a permanência de veículos no setor no pátio da Codesan, sem registro de acesso das pessoas. O órgão fiscalizador ainda indicou a falta de dispositivos de segurança que visem dificultar eventuais roubos ou furtos da frota. De acordo com João Luiz, apesar de haver câmeras no local, a autarquia não se responsabiliza pelos respectivos veículos.

O documento também apontou a existência de condutores que possuem CNH já cassada. Em maio, o DEBATE informou que o diretor de operações da Codesan, Franco Ferraz de Oliveira, cuja habilitação está cassada há mais de um ano, continuava conduzindo normalmente os veículos da autarquia.

Contratos

Em seu relatório, o TCE indicou duas contratações com indícios de irregularidades. Elas foram feitas na modalidade “dispensa de licitação”. De acordo com o parecer, “foram apresentadas justificativas insuficientes para a contratação por dispensa”. Além disso, não houve demonstração de que os valores são compatíveis com o mercado.

Outro ponto falho, segundo o TCE, foi a falta de elaboração do “Plano Diretor”, exigido por lei federal para municípios com mais de 20 mil habitantes.

Na Educação, o TCE apontou que a administração não priorizou o ensino infantil e fundamental em 2017, o que é exigido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em contrapartida, segundo apurado pelo TCE, houve R$ 2 milhões de gastos com transporte universitário.

O procurador ainda afirmou, com base no Tribunal, que houve falta de vagas em creches e que escolas do município não respeitaram o limite máximo de alunos por sala.

Avaliação do governo piorou

Índice de Efetividade e Gestão avaliou 51 municípios de SP

Dados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), do Tribunal de Contas, apontam que a avaliação do governo de Otacílio Parras (PSB) piorou em 2017 em relação aos anos anteriores.

O IEGM fiscalizou 51 municípios no ano da pesquisa e todos responderam às avaliações.

Santa Cruz do Rio Pardo obteve nota superior à da região administrativa a que pertence, Marília.

Entretanto, houve tropeços e o resultado decaiu quanto aos anos anteriores, se comparados os resultados do município entre 2014 e 2017.

A análise do IEGM abrange sete áreas: índices de planejamento, fiscal, educação, saúde, ambiental, cidade e tecnologia da informação.

Em 2017, a gestão Parras obteve a maior nota no índice do meio ambiente. Foi a única área em que o governo recebeu nota “A”.

Por outro lado, o resultado foi o pior em planejamento e tecnologia da informação, com notas “C”.

Nos quatro anos já avaliados, o único em que Santa Cruz obteve mais de uma nota máxima foi em 2014. Na ocasião, a Educação, Saúde e Meio Ambiente obtiveram nota “A”.

Na última avaliação, em 2017, a administração obteve nota geral “B”, considerada ,segundo o índice, efetiva.

Em todos os anos anteriores — 2014, 2015 e 2016 —, levou “B+”, sendo altamente efetiva.

Tiveram baixas, na última pesquisa, os índices de saúde, planejamento e de tecnologia da informação.