Crise não poupa nem os brechós

Lojas que trabalham com roupas usadas, muito

mais baratas, também sofrem com a recessão

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em meio a uma das mais graves recessões da história do Brasil, o brechó deveria ser uma atrativa opção para economia pessoal. Deveria, mas não é bem assim. As lojas do ramo em Santa Cruz do Rio Pardo admitem que, na crise, as vendas — e os recebimentos — também não estão aquecidos. “Dá para tocar”, admite Marilza Fátima Singolani, 57, dona de um dos brechós mais antigos da cidade.

O brechó é um comércio que oferece artigos usados, quase sempre de segunda mão, a preços populares. A palavra surgiu no Brasil no século XIX, quando um mascate chamado Belchior ficou muito conhecido por vender roupas usadas. Aos poucos, ficou conhecido como “Brechó”.

No entanto, este tipo de negócio já existia na Europa na mesma época, com os tradicionais “mercados de pulgas”, nome dado porque até animais sem muita higiene eram negociados. No Brasil o brechó ganhou força nos anos 1990 e cresceu a cada recessão econômica.

A atual, porém, não poupou nem mesmo esta atividade. Marilza Fátima Singolani foi uma das precursoras do brechó em Santa Cruz, abrindo uma das primeiras lojas independentes, a “Breshoping” da avenida Tiradentes, que surgiu há aproximadamente oito anos. Antes, os brechós geralmente eram associados aos bazares, realizados periodicamente por entidades assistenciais. Comerciante experiente, ela garante que, na crise, o movimento caiu até mesmo em brechós. “Ninguém tem dinheiro, mas dá para ir tocando”, lembrou. “Na verdade, o movimento já foi bem maior em outros anos”, conta.

Marilza admite que até hoje existe um certo preconceito com as peças de brechó. “Tem gente que até demonstra medo da roupa ser de alguém que já morreu. Claro que compramos peças de gente viva, mas isto também pode acontecer, sem que a gente saiba. O importante, porém, é que tudo é totalmente lavado, higienizado e passado. Pode ver que não tem nem cheiro”, diz, mostrando um cômodo da loja repleto de roupas. “Tudo vira produto de primeira”, garante.

De fato, Marilza lembra que muitas peças são compradas ainda com etiquetas, que nunca foram usadas. “Isto acontece principalmente quando a namorada ganha um presente e, depois, o relacionamento é rompido. Neste caso, a mulher não quer nem mais ver a roupa”, conta, rindo.

“Mas também há clientes que querem roupas bem antigas, o que é mais difícil, pois tentamos manter produtos ainda da moda”, explicou. A comerciante compra as peças por lotes, de fornecedores de Bauru ou São Paulo. Além de roupas para homens e mulheres, Marilza abriu um novo ponto, exatamente ao lado do “Breshoping”, onde oferece produtos para crianças — inclusive brinquedos. Os destaques são bonecas enormes, com preços irrisórios.

No brechó de Marilza, os valores são variáveis, mas a média de preço dos produtos gira na faixa dos R$ 5 a R$ 40. Uma calça jeans praticamente nova pode ser levada por R$ 10. Claro que algumas peças podem ser mais “salgadas”, como uma blusa de couro, vendida a R$ 150 e que, em lojas convencionais, custaria no mínimo R$ 800.

Loja nova

Rosana Pereira Molitor, 55, deixou há oito meses a profissão de enfermeira para abrir um brechó na rua Farmacêutico Alziro de Souza Santos. “Eu cansei. O trabalho não tem hora e tenho três filhos”, contou. “Aí muitas amigas me incentivaram a montar um brechó”.

Segundo Rosana, o conceito de brechó está mudando, com a queda no preconceito que existia em relação às roupas usadas. “Hoje, as peças têm qualidade e preço. Na crise, é uma ótima opção”, garante.

A comerciante explica que consegue comprar peças com etiquetas. “Eu seleciono roupas como primeira e segunda linha. Comprar com etiquetas não é raro, mas, mesmo assim, mantenho o preço de brechó”, contou.

Em seu “Brexó Garimpo” — com “x” mesmo, porque Rosana garante que é “uma loja diferenciada” —, a comerciante diz que o cliente pode levar roupas de marcas famosas por preços que variam entre R$ 5 a R$ 25. “É muito difícil ter uma peça mais cara. Com R$ 25, dá para comprar uma roupa que, em lojas ou shopping, pode custar até R$ 200”, disse.

* Colaborou Toko Degaspari