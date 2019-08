Pascoalino: ‘O mundo está pronto’

O mundo está pronto

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Há 100 anos, quando a humanidade ergueu um brinde ao novo século, muita gente acreditava que tudo já tinha sido inventado. Morria-se de gripe, mas já se pensava assim! (Se não gasto um ponto de exclamação diante de uma contradição como essa, vou gastar aonde, no nosso carnaval de rua?) Não quero aqui desfiar as novidades que marcaram o Século XX, mas até os jacarés do Pantanal devem ter notado que alguma coisa mudou. As mulheres, por exemplo, em 1900 viviam 2 ou 3 anos mais do que os homens; hoje a diferença é de 7 a 8 anos — li no Almanaque do Biotônico Fontoura. A continuar assim, logo o seguro de vida será coisa de macho, como transar com travesti e cuspir na calçada.

Eu compreendo perfeitamente o homem de 100 anos atrás, que achava que tudo já tinha sido descoberto. Com alguma frequência também sou tentado a pensar a mesma coisa. Veja o Miguel Falabella, se não uma das mais brilhantes cabeças da televisão brasileira, seguramente uma das mais tingidas. Depois de muito pesquisar o mercado (ou imiscuir-se nas preferências do telespectador), a Rede Globo acabou dando a Falabella o que é de Falabella: um horário aos sábados. E o que resolveu fazer o colorido e festejado ator, escritor e apresentador de camisas e penteados improváveis? Um programa de auditório! (aqui a exclamação é facultativa).

O Vídeo Show de sábado é uma dessas coisas que me fazem perder a esperança no Brasil. Fosse só mais um programa de auditório e ninguém estaria aqui perdendo tinta com ele. Nem vou levar em conta o número de pessoas da plateia — aquilo parece velório de anão desconhecido — nem a participação de populares numa disputa chamada “teletrívia”, onde o concorrente não se envergonha de responder acertadamente a todas as perguntas feitas sobre todas as novelas produzidas pela Globo. O que me encabula é que acabaram de criar um novíssimo programa de auditório apenas para ridicularizar o auditório. A coisa funciona mais ou menos assim: Falabella entra, impávido ariano superior, e o auditório aplaude. Falabella diz alguma coisa curta e inteligente, à guisa de abertura do programa, o auditório aplaude. Depois, Falabella anuncia uma reportagem que o público aplaude antes mesmo de ver. Outra reportagem, mais palmas; infinitas palmas até o horário se esgotar.

Ora, 90% do Vídeo Show de sábado é reportagem gravada. Falabella e seu time de apresentadores apenas anunciam os quadros e a técnica roda o videotape. Daí a pergunta: para que o auditório?

A televisão brasileira repete-se como o mar, inclusive com a mesma mania de grandeza. Diante de tanta soberba, resta ao telespectador achar que nada mais pode mesmo ser inventado.