‘Meu filho é ruim de garfo’

Segundo especialista em terapia comportamental, crianças

que não gostam de comer podem sofrer de transtorno alimentar

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Para muitas famílias com crianças pequenas, o momento das refeições se transforma numa verdadeira batalha campal: de um lado, os pais e suas estratégias mirabolantes, tentando convencer os filhos a comer “só uma colheradinha”; estes, por sua vez, resistem bravamente e até tripudiam do outrora infalível “olha o aviãozinho”. O que muitas vezes parece uma simples birra, porém, pode exigir maior atenção e acompanhamento profissional. É o que o alerta a psicóloga Estefânia Mariano Lorenzetti, 31, especialista em terapia cognitiva comportamental e transtornos alimentares. Na raiz do problema, podem estar a aversão a alguma característica do alimento ou até mesmo um trauma desconhecido.

Em entrevista ao DEBATE, Estefânia falou sobre o diagnóstico do transtorno alimentar restritivo, suas causas e consequências, e de como o problema afeta a rotina de toda a família. Ela responde, inclusive, sobre os efeitos do uso de celulares e tablets para distrair as crianças e se “chantagear” os filhos com outra comida que eles gostem, como um doce, por exemplo, é uma solução indicada. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

DEBATE — Quando a restrição de uma criança a determinados tipos de alimento pode ser considerada um transtorno?

Estefânia — A principal característica diagnóstica do transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE) é quando a criança se esquiva ou restringe a ingestão de alimentos e como consequência ela apresenta significativa perda ou insucesso em ganhar peso.

DEBATE — Por que algumas crianças que tem restrição com alimentos específicos, parecendo quase uma fobia, muito mais do que uma simples “birra”?

Estefânia — Em algumas crianças, a evitação ou a restrição alimentar podem se basear em características de qualidade do alimento, como sensibilidade extrema a aparência, cor, odor, textura, temperatura ou paladar. A evitação ou a restrição alimentar também ocorrer após episódios de engasgo ou sufocamento seguidos de vômitos. Crianças que têm traços temperamentais ansiosos, obsessivo-compulsivo, déficit de atenção e hiperatividade podem aumentar o risco.

DEBATE — Quais os prejuízos físicos e emocionais que a restrição alimentar pode acarretar para a criança?

Estefânia — Perda de peso significativa ou insucesso em obter o ganho de peso esperado ou atraso de crescimento em crianças; deficiência nutricional significativa e dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais. No âmbito psicológico, temos a incapacidade de participar de atividades sociais normais – festas de aniversários, restaurantes, ou até mesmo as refeições em casa. E incluímos também fazer refeições com outras pessoas.

DEBATE — Existe uma faixa etária em que é mais comum o aparecimento de transtornos alimentares em crianças?

Estefânia — O transtorno alimentar restritivo/evitativo é igualmente comum em ambos os sexos na fase de lactente e na primeira infância; porém, quando há o diagnóstico do transtorno do espectro autista, é mais comum no sexo masculino.

DEBATE — Além da abordagem de profissionais de saúde, de que maneira os pais devem lidar com essa questão em casa ou quando forem comer fora?

Estefânia — Sem intervenção multiprofissional (pediatra, nutricionista e psicólogo) adequada é muito provável que os pais não tenham sucesso em intervir e mudar o curso do comportamento de restrição e evitação dos filhos. A sensação de frustração, culpa, raiva, estresse acabam surgindo pelo fato de perceberem que quem está no controle é a criança e não os pais e, na verdade, com a intervenção inadequada eles podem reforçar o comportamento de restrição e evitação trazendo mais prejuízos para a criança. Com o psicólogo, os pais vão aprendendo novos comportamentos que visam tornar a relação da criança com os alimentos mais funcionais. Investigamos como a criança se comporta na mesa, quais são as estratégias de convencimento que os pais utilizam, o comer emocional, o tempo de duração dessas refeições, e outros aspectos relativos ao ambiente familiar e a alimentação para que seja traçado um plano de intervenção psicológica efetivo.

DEBATE — De que forma os pais podem estimular uma relação funcional da criança com o alimento?

Estefânia — As crianças precisam tocar os alimentos, usar o tato e o olfato; precisam usar outros sentidos e não somente o paladar. Deixe a criança sentir a textura, apresente para ela as várias formas de consumo que uma cenoura pode ter: cozida, assada, crua, refogada. Explique para elas que um morango pode ser consumido in natura mas que também pode virar um bolo. Convide-a para ajudar a preparar os alimentos, ou escolhê-los na feira. É preciso despertar a curiosidade culinária. O bebê, por exemplo, quando fica no carrinho enquanto a mãe está na cozinha, tem contato com cheiro, formas, desenvolve os sentidos.

DEBATE — Como os hábitos alimentares dos pais influenciam nos filhos? (O famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço).

Estefânia — Costumo dizer para meus pacientes que eles não são somente aquilo que comem, mas são também o que seus pais comiam. O processo de aprendizagem na infância, relativo à comida, influenciará de forma significativa na vida adulta. Por isso, a melhor forma de educá-las é tomando atitudes que sirvam de exemplo, como escolher alimentos saudáveis; realizar as refeições na mesa; evitar fast-food e pratos e comidas prontas; oferecer alimentos saudáveis sem, com isso, forçar o consumo; e nunca usar alimentos não saudáveis, como doces, para “presentear” os filhos pelo bom comportamento.

DEBATE — Os pais devem “chantagear” a criança? (Coma o brócolis, se quiser o sorvete).

Estefânia — Forçar a alimentação ou utilizar técnicas para distração como (celular, tablet, etc), só vai reforçar o comportamento de esquiva em relação ao alimento. O fato de tirar a atenção para que a criança se alimente, não permite que ela entre em contato com o alimento, sendo assim algo negativo. Algumas pesquisas indicam que é necessário oferecer o alimento entre 12 e 15 vezes até a criança decidir experimentá-lo. Mas isso deve ser feito apenas oferecendo e nunca pressionando para a criança comer. O apetite da criança também é regulado pelo seu mecanismo interno de saciedade. Pode ocorrer que na hora do almoço ela não esteja com fome e recuse. O problema é que depois, quando ela finalmente quiser comer, os pais ou cuidadores costumam oferecer uma bolacha ou salgadinho, por praticidade. O ideal é oferecer comida. Caso contrário, ela vai se acostumar e entender que, se recusar a comida, vai conseguir o salgadinho ou doce, que são mais palatáveis e lhe dão prazer.