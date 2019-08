À mestra, com carinho

Professora aposentada de Santa Cruz é

homenageada por ex-alunos de escola rural

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma das últimas professoras rurais de Santa Cruz do Rio Pardo, Maria Helena de Lima Rodrigues, 75, teve uma surpresa no domingo, quando um grupo de ex-alunos se reuniram para homenageá-la. A maioria tem mais de 50 anos, mas ainda se lembra dos tempos das escolas na zona rural da cidade, que acabaram no início dos anos 1990. Quase todos os prédios foram demolidos, inclusive a da escola da Jacutinga, onde Maria Helena ensinava seus alunos.

Filha de militar, viúva e mãe de três filhos, a professora lembra que lecionou nos bairros Água Limpa, Três Barras e, por último, Jacutinga, onde foi efetiva durante nove anos. Foi uma epopeia, pois o transporte era feito por uma Kombi, com as despesas “rachadas” por outros professores que iam sendo deixados ao longo do trajeto de 25 quilômetros. As estradas, todas de terra. “Nós ajudamos a empurrar o carro encalhado várias vezes”, lembra Maria Helena.

O primeiro prédio, segundo a professora, era de tábuas. “Depois, os agricultores se cotizaram e, além de doarem o terreno, compraram materiais de construção. Apesar de simples, era um avanço significativo.

Naquela época, a merenda era feita pelas próprias professoras. Os alunos mais velhos ajudavam. “Nem quando chovia a gente podia faltar”, conta. Formada no antigo Colégio Companhia de Maria e catequista na época, Maria Helena levou para a escola o hábito de rezar antes de cada aula.

As chamadas “escolas isoladas” proliferaram nos governos de Carlos Queiroz e Onofre Rosa, mas ao longo dos anos foram se acabando principalmente porque o homem deixou o campo para morar na cidade. “Eu fiquei muito triste quando soube do fechamento da escola. Mas era uma tendência”, disse. “Nasci para ser professora”, emendou. Helena lamenta que o respeito ao mestre nas escolas diminuiu ao longo dos anos.

Até casamentos

Todos os alunos da Jacutinga moravam em propriedades rurais. Alguns caminhavam até quatro quilômetros para estudar. Iam descalços para não ferir os pés. Em dias de chuvas, passavam pelo gramado perto da escola para limpar os pés.

É o caso do ex-vereador Antônio Ferreira de Jesus, o “Teco”, 64. O pai era “meeiro” e morava a alguns quilômetros da escola da Jacutinga. “Foi um período muito difícil. Quando minha família se mudou para o Barreiro dos Mendonças, eu caminhava até seis quilômetros para chegar à escola.

Entre o grupo de alunos da professora Maria Helena, alguns casais se formaram, como Oscar Ramos e Roseli Mendonça. “Eu estava no quarto ano e ela, no primeiro. Mas já estava de olho nela”, brinca Oscar, 61, sob o olhar de reprovação da mulher. Ele andava mais de três quilômetros, sozinho, para estudar. A mulher, cinco. “A gente era muito caipira mesmo. Eu, por exemplo, tinha vergonha até de beber o leite no recreio”, contou Oscar.

Aos 55 anos, Roseli desmente o marido, explicando que morava em outro bairro, mas lembra que o namoro começou num domingo, quando a turma se reunia para o jogo de futebol no campo. Como o local era movimentado, tinha de tudo, inclusive uma igreja ao lado da escola. “Lá foi minha infância, minha juventude, meu namoro e casamento”, contou.

Benedito Acácio Mendonça, 66, nasceu e cresceu na Jacutinga. Na turma da escola, ele se interessou por Maria José, na verdade sua prima em terceiro grau. Pois lá se vão 44 anos de casados. “Só tenho boas lembranças da escola”, assegura Maria José Mendonça, 63, que se formou aos 10 anos, quando a escola primária era de tábuas.

Também ex-aluna da escola da Jacutinga, Maria Augusta Nogueira Nantes, 58, andava três quilômetros a pé todo dia. “Chovendo ou fazendo sol. Naquela época, se a gente brigava na escola ficava tudo bem no dia seguinte. Havia um respeito muito grande com o professor e nós nunca perdemos o contato com a Maria Helena”, lembra.

Augusta lembra que as famílias eram felizes na zona rural. “Ela fazia uma oração antes da aula. E eu ensinei isto aos meus filhos e ainda pretendo fazer o mesmo com meus netos”, conta. Naqueles tempos, havia procissão, quermesses e festas.

A escola foi demolida, mas todos os ex-alunos lamentam também o abandono da igreja do bairro da Jacutinga. O alento é que os poucos moradores que permaneceram no bairro planejam reformar a velha igreja e reativar as atividades religiosas.

* Colaborou Toko Degaspari