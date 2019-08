Beto Magnani: ‘A graxa’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

A graxa

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Cansei de ser velho!

— Eu também. Faz tempo que sou velho.

— Como faz pra deixar de ser velho?

— Eu já era velho quando entrei pra polícia. E já faz vinte anos.

— Sempre gostei de trabalhar com jovens, mas esse nosso novo chefe é impossível. Moleque mimado! Imaturo! Um chefe de policia que ainda nem saiu das fraldas, vê se pode?

— Esse é triste mesmo. Um coitado.

— Já conheci muitos desse tipo na minha carreira. Pensam que tem o rei na barriga.

— Eu também já trabalhei com muito babaca igual.

— E esse é dos que parece mais bandido do que policia; tem mais cabeça de bandido do que os próprios bandidos. Tem de monte. São as tais maçãs podres no meio das boas.

Toca o telefone de um deles.

— Alô (tempo). Sim (tempo). Entendido.

Desliga o telefone.

— O chefe da policia, pelo telefone, mandou avisar que é pra destruir todas as provas contra ele!

— Como assim?

— É isso mesmo. O samba é este: destruir as provas que foram encontradas.

— Nunca vi alguém ser chefe na investigação de um caso que ele tá envolvido como suspeito! E olha que já vi muita coisa esquisita na vida.

— Um absurdo. Mas é que a bixa é poderosa.

— Você acha que o chefe é gay?

— Tenho certeza. Coronelzinho enrustido. Disse também que é pra prender as pessoas que estão o acusando.

— Prender?

— Invasão de privacidade do chefe da policia. Roubo de privacidade.

— Crime pequeno perto do que ele fez!

— Mas é crime. No roubo as coisas não têm tamanho. Roubo é roubo.

— Mas se ele tá prendendo os caras deveria também se auto prender. O crime do chefe é muito mais grave! Tem muito mais vitimas inclusive!

— Invasão da dignidade.

— Oi?

— Invasão da dignidade é pior do que invasão da privacidade.

— Adorei isso! Invasão da dignidade… Por isso que eu te amo.

— Também te amo. Sempre.

— Bem, ao trabalho. Antes que o chefe comece a chorar.

— Ao trabalho.

Levantaram e saíram. Já haviam terminado de engraxar os seus sapatos. Não resisti a ouvir a conversa enquanto também engraxava o meu. A agonia do casal de velhos policiais diante da estupidez do chefe era latente. A sensação de impotência permeava a conversa. Fiquei curioso para saber quem seria o superior suspeito, mas não perguntei. Preferi esperar pela noticia das prisões dos invasores; da privacidade e, quem sabe, da dignidade. Meus sapatos já estavam brilhando. Paguei e fui ao barbeiro. (Magú)