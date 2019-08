Geraldo Machado: ‘A sinhazinha de Quixadá’

A sinhazinha de Quixadá

Geraldo Machado *

“Palmatória quebra dedo/ chicote deixa vergão/ cacete quebra costela/ mas não quebra opinião”. Essa palmatória judiava dos meninos, o chicote, o cacete quebravam as costelas dos negros na senzala o que não acontecia na fazenda dos Queiroz, do sinhô em Quixadá e da família do escritor José de Alencar, autor do célebre romance O Guarani, obra lida e passada de mão-em-mão na geração dos meus pais.

Rachel nasceu em 17 de novembro de 1910. Eu, que ainda mantenho a opinião de não esquecer os bons — talvez para melhorar o meu caráter — nasci aqui em baixo, no sul sem seca e miséria, sede e morte prematura — estou ainda vivo para recontar o mais belo romance que li na minha vida: O Quinze.

Eu nasci em dezembro, nas águas, muita fartura onde se colhia ervas, beldroega, caruru para comer na salada e jogar no chiqueiro aos porcos. Fazia-se chá de folhas de alfafa para as mulheres aumentarem a produção e a qualidade do leite dos gorduchos “bezerrinhos” e livrá-los da mamadeira comprada na farmácia e mais cara que a alfafa que se dava à tropa no cocho com o milho.

Quando eu nasci, em dezembro de 1919, Rachel já era mocinha, lia e escrevia, tinha os melhores professores e já mostrava o seu gênio que a levaria aonde chegou. Por que, logo agora fui pensar numa dessas mulheres que Machado de Assis chamava de mulheres de alma azul? Por causa da seca que devasta o nordeste hoje em dia?

Não vou escrever porque o leitor vê todos os dias as más noticias. Durante a leitura desse romance que só encontrei na Biblioteca Pública de Chavantes, fiz como sempre, anotei o que achei de mais importância. Não me cabe, numa crônica, relembrá-lo, mas instigar o leitor à leitura, o livro é pequeno, bom de ler, 138 páginas das quais muitas são de elogios. Nota da editora com dados biobibliográficos da autora. Os mais vejam que estímulos: Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt e Adonias Filho.

Vou transcrever, de Manuel Bandeira, partes da “Louvado para Rachel de Queiróz”. Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito do Santo. louvo. Louvo Rachel, minha amiga, neta e flor do nosso povo. Ninguém tão Brasil quanto ela, pois que com ser Ceará, tem de todos os Estados, do Rio Grande ao Pará. Tão Brasil: quero dizer Brasil de toda maneira — brasílica, brasileira. Louvo o Padre, louvo o filho, o Espírito do Santo louvo. Louvo Rachel e, louvada uma vez, louvo-a de novo. Louvo a sua inteligência e louvo o seu coração.

Qual maior? Sinceramente, meus amigos, não sei não. Louvo os seus olhos bonitos, louvo a sua simpatia. Louvo a sua voz nortista, louvo o seu amor de tia. Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo. Louvo Rachel Rachel, duas vezes louvada, e louvo-a de novo. Louvo o seu romance: O Quinze e os outros três: louvo As três Marias especialmente, mais minhas do que de vocês. Louvo a cronista gostosa. Louvo o seu teatro: Lampião e nossa Beata Maria. Mas chega de louvação, porque, por mais que louvemos nunca a louvaremos bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espirito do Santo, amém”.

Leitor, pergunto: O quê sobrou pra nós louvar? O Rio Pardo, o Panema e o Itararé sobrando água numa lamentação pungente? Louvá-los a sério sem gargalhadas estrepitosas? Vou terminar com o que anotei e achei bom: “No céu entra quem merece/ no mundo vale quem tem/ Eu como tenho vergonha/ Não peço nada a ninguém/ que me parece quem pede/ ser cativo de quem tem”. Que saudades eu tenho do tempo em que acompanhava, pisando no rastro, a grande Rachel. Suas crônicas semanais na O Cruzeiro — Sejam louvadas, amém. Estou inclinado a passar aos leitores, mesmo com o risco de, os mais novos engolirem sem boa digestão o churrasco e a caipirinha domingueira e os pais lancharem às duas horas na mesa com toalha de xadrez vermelho, duas xicaras e um bule, a mais triste dos episódios que anotei no meu caderno — vejam só.

No campo de concentração mantido pelas Prefeituras, num canto das cidades e livrar as famílias da vergonha de atender os famintos bater à porta com uma criança (às vezes emprestada), pedindo comida e roupa. Esses campos são atendidos com duas magras refeições e uma vasilha com água regrada. Moças voluntárias fazem a parte mais difícil. Chico Bento acorda com o sol alto debaixo de um juazeiro com poucas folhas como sombra, espreguiça e diz: “Dormi feito um defunto”. O esmolambado passa a mão na terra seca e diz que é melhor que sabonete. Cordulina, a mãe, escuta o filho — um saco de ossos, chorando: “Maínha, tô tum fome! Da tumê! gema o Duquinha. Quando davam os filhos diziam: “Se é da gente deixar morrer pra entregar aos urubus, ante botar nas mãos da madrinha, que ao menos faz o enterro…”

Leitor, vou terminar. “Sentada numa espreguiçadeira da sala, Conceição lia, com os olhos escuros intensamente absorvidos na brochura de capa berrante. Na paz daquela manhã de domingo, um silêncio doce tudo envolvia, e algum ruído que soava, logo era abafado na calma sonolenta. (Aqui dá para ver a Rachel romântica) Maciamente, num passo resvalado de sombra, Dona Inácia entrou de volta da igreja, com seu rosário de grandes contas pretas pendurado no braço. Conceição só a viu quando o ferrolho rangeu, abrindo: — Já de volta, Mãe Inácia? — E você sem largar desse livro! Até em hora de missa! A moça fechou o livro, rindo: — Lá vem Mãe Inácia com briga! Não é domingo? Estou descansando.

Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou a título: E esses livros prestam para moça ler, Conceição? No meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava… Conceição riu de novo: — Isso não é romance, Mãe Inácia. Você não está vendo? É um livro sério de estudo… De que se trata? Você sabe que eu não entendo francês… Ai está a escritora louvada por Manuel Bandeira: “Louvo Rachel, minha amiga, neta e flor do nosso povo”.

* In memoriam