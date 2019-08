João Zanata Neto: ‘Vitória da razão’

Vitória da razão

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

Algumas pessoas nos trazem doces lembranças. Quando a saudade reclama, recordar tais momentos é reconfortante para a alma. Os vínculos afetivos são eternos e profundos, formando a única certeza que dá sentido para toda jornada.

A vida, no entanto, continua, parecendo insensata e indiferente, sempre a exigir novos enfrentamentos e outros aborrecimentos. Ela é cruel e duradoura, o embate infinito de provações e adversidades.

Quando penso se tudo tem uma razão, muitas respostas se apresentam, mas, aquela sensação de não convencimento parece insistir. A dúvida é sempre a primeira angústia desta indefinição.

A existência, em si, é a primeira vitória e a última na soma de todos os dias. É preciso nascer e morrer para sempre continuar. Haverá um descanso mais adiante? Talvez, quando todas as utopias se tornarem possíveis ou a humanidade alcançar a universalidade.

Ninguém é passageiro na vida, pois conduzimos o destino, um desejo presente ao futuro incerto. Quem não está atado em crenças, está à deriva nas dúvidas. É uma questão de ser covarde ou ousado. Cada um agarra a sua própria pedra, conformando-se com a segurança e a simplicidade. A liberdade é uma aventura ao desconhecido para os inconformados com o marasmo dos tempos. Nas duas hipóteses haverá ilusões.

Enquanto não houver unanimidade, as ideias se debaterão. Quem pode ter a plena razão onde cada um tem a sua própria convicção? E dentre tais convictos, quais realmente acreditam em suas ideias? Na verdade, todos têm as mesmas dúvidas, mas invocam as verdades que lhes confortam. A ilusão apraz mais que a incerteza.

A solidez dos pensamentos é uma dádiva a ser louvada, mas, a fonte das ideias é um sorvedouro incessante de hipóteses que alimentam as dúvidas insaciáveis. A ignorância seria tão menos custosa às exigências do pensar, mas com certeza todos estariam aniquilados ante as adversidades.

Para ser é preciso fazer. Tudo, exceto o ser, é um fazer. A vida só é possível ante um fazer. Este fazer é uma pré-condição para ser. Estamos fazendo e sendo por consequência. Estas singelas obviedades escondem grandes questões a investigar.

A razão pode se tornar a voz de sensatez quando persiste ante a ignorância. A vitória da razão é emblemática, um efeito não demonstrável, pois a contradição é necessária para o pensamento evolutivo. Para se conhecer o claro há de se saber sobre o escuro. A diversidade das coisas é natural e necessária.

Assim, quando se dá conta de tudo, o pensamento se ocupa de um passado, um presente e um futuro de ideias que foram, são e serão as múltiplas questões de um mundo confuso e desconcertante. É natural e necessário adotar um método classificador e tratar tudo em separado, mas a noção de um todo se desfaz na especialidade.

A cultura é fruto da observação e do descobrimento. Ela, no entanto, não se perfaz sem a liberdade. A liberdade não é algo externo aos padrões. Ela não é algo que está dentro ou fora de um sistema. Ela é algo que não conhece o sistema. Só os inocentes a têm.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.