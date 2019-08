NEGÓCIOS: Ourimadeiras promove palestra sobre tintas no auditório da ACE

A empresa Ourimadeiras, de Santa Cruz do Rio Pardo, promoveu mais uma palestra a empresários e investidores na terça-feira, 23. na sede da ACE. O tema principal foram as tintas Ciacollor, uma fábrica 100% nacional localizada em Maringá-PR.

A ênfase da palestra foi o certificado de “Programa Setorial de Qualidade” da Albrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta). O certificado coloca a empresa no nível em um patamar elevado de competitividade, concorrendo, inclusive, com multinacionais do ramo.

O palestrante Eduardo da Silva frisou que um ponto importante da Ciacollor é estreitar o vínculo entre a fábrica e o profissional.

Assim, a Ciacollor criou clubes para pintores e vendedores, por exemplo, que facilitam as atualizações entre as novas tendências do setor. Entre os participantes, há sorteios de prêmios. “Hoje, somos a empresa de tintas mais completa na linha imobiliária, tendo no catálogo mais de 15 mil opções de cores”, conta Eduardo.

Após a palestra, com dicas para os profissionais, a Ciacolllor, junto com a Ourimadeiras, presenteou as dezenas de participantes do evento com camisetas. Houve, ainda, sorteios de brindes, como conjuntos de facas e coolers.

Confira os depoimentos: