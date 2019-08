Acidente grave fere um na rodovia Orlando Quagliato

Batida envolvendo dois caminhões

terminou com fratura exposta

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na noite de sexta-feira, 2, na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo. Um envolvido ficou ferido. Nenhum nome foi divulgado.

Segundo informações, o condutor de um furgão perdeu o controle na pista e bateu na traseira de uma carreta com placas de Londrina-PR.

O caminhoneiro ficou preso nas ferragens e teve diversos ferimentos, inclusive uma fratura exposta. O processo para retirá-lo do caminhão durou cerca de 50 minutos.

Ele foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz, onde ficou sob cuidados médicos.

O motorista do caminhão Ford, com o qual o ferido colidiu, não teve ferimentos.