Caporanga segue sem esgoto e cobra promessa habitacional

Distrito possui fossas em todas as residências; esgoto

e casas populares foram promessas de Otacílio Parras

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Não é de hoje que os moradores de Caporanga, distrito de Santa Cruz do Rio Pardo, reclamam da falta de rede de esgoto e de casas populares. A falta de moradias, por exemplo, inflacionou o aluguel de imóveis nos últimos anos. E há demanda, pois várias famílias estão alugando casas até em sítios das imediações. Um pequeno casebre, mesmo de tábuas, pode custar até R$ 400 por mês. O distrito tem sua economia centrada no plantio de laranja e em estufas cultivadas por pequenos agricultores.

A rede de esgoto foi promessa do prefeito Otacílio Parras (PSB) que aparentemente seria cumprida após o município fechar o acordo de renovação do contrato com a Sabesp, em abril de 2017. No contrato, além do pagamento de R$ 5,2 milhões à prefeitura, estão previstas implantações de redes de esgoto em Caporanga e no Distrito Industrial, além de fossas individuais em Sodrélia. A reportagem não teve acesso ao contrato entre Sabesp e prefeitura, mas havia prazo para o cumprimento das obrigações. Sabe-se, porém, que os R$ 5,2 milhões já foram pagos ao município.

Há muitos anos o distrito de Caporanga sofre com a falta de rede de esgoto. Todas as residências possuem fossas sépticas, que ao longo das últimas décadas ficaram saturadas. Durante anos, caminhões da Sabesp e da prefeitura fizeram o trabalho de esvaziar fossas, mas este serviço apenas amenizou o problema. Já houve ocasiões em que o vazamento do esgoto caseiro invadiu casas e até ruas do distrito.

A dona de casa Sueli Aparecida de Souza mora há mais de 30 anos no distrito de Caporanga e confirma que o problema do esgoto e da falta de moradias populares sempre existiu. “Não estamos reclamando do governo, mas o fato é que o atual prefeito prometeu solucionar o problema do esgoto e construir as casas populares. No primeiro comício, ele até falou sobre desapropriar terrenos para fazer 40 casas. Nós cumprimos a nossa promessa e votamos nele, mas o prefeito também precisa fazer a parte dele”, afirmou.

Sueli mora na praça da igreja, no centro do distrito, e sua casa tem nada menos do que cinco fossas, algumas em corredores estreitos ao lado do imóvel. Quatro já encheram e outra está com perigo de desmoronamento. “Não tem mais espaço para construir fossa”, disse.

A moradora participou da gravação de um vídeo na semana passada mostrando a situação do distrito. “Tem gente me criticando, mas estou lutando pelos direitos dos meus filhos e netos. Sobre as moradias, quem está criticando são os donos das casas de aluguel, que querem manter o preço elevado”, explicou.

Aldevina Aparecida Perez, 32, nasceu no distrito e hoje tem três filhos. Ela aluga uma residência cuja fossa ainda não deu sinais de saturação. “Mas na casa anterior em que eu morava, a fossa chegou a transbordar e virou uma imundície. Quando isto acontece, a gente precisa pagar um caminhão ou trator com tanque para esvaziar. Mas o mau cheiro é insuportável”, explicou.

A moradora contou que a maioria dos moradores joga a água do chuveiro ou do tanque diretamente na rua. “Não tem mais onde colocar, pois se for para a fossa ela certamente vai transbordar. É um problema sério. Tem gente falando em mudar de casa porque não há mais espaço para construir mais fossas”, diz.

Aldevina também reclama do preço do aluguel em Caporanga, onde praticamente não há casas disponíveis. “Algumas famílias vão morar nos sítios das redondezas, pagando até R$ 400 por uma casa de tábua”, contou.

Município diz que licença

atrasa a rede e os projetos

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo informou, por intermédio da secretaria de Gestão e Comunicação, que a falta de licença ambiental atrasou a construção da rede coletora de esgoto no distrito de Caporanga. O processo já está sendo analisada pela Cetesb, mas não há prazo para a autorização. Quando a licença for concedida, a empresa contratada terá um ano para construir a rede coletora de esgoto, as ligações domiciliares, estação elevatória de esgoto, linha de recalque, emissário de esgoto bruto e estação de tratamento. Todas as obras vão custar R$ 1.011.235,26.

Sobre casas populares, o município alega que, enquanto a rede de esgoto não for implantada no distrito, o governo do Estado não autoriza projetos habitacionais. A situação não interfere apenas na questão habitacional, pois há uma pequena indústria de sucos sendo construída em Caporanga, mas que também não receberá autorização para funcionar enquanto a rede de esgoto não for implantada no distrito.

O vereador Milton de Lima (PL), que mora no distrito, admite que Caporanga possui muitas casas com fossas cheias, mas atribui a responsabilidade à Sabesp. “Na verdade, o caminhão da Sabesp às vezes vem até Caporanga para esvaziar fossas. Mas a situação existe e a prefeitura precisa aguardar a Sabesp”, disse. Milton admite que o caminhão, muitas vezes, não consegue atender a demanda. “Tem muita fossa. E os moradores precisam pagar R$ 94 cada vez”, afirmou.

Questionado, Milton, que integra a base governista, disse que já existe um projeto para construção de casas populares. “Já analisamos até uma área que pode ser comprada ou desapropriada. Mas não dá para fazer nada enquanto a rede de esgoto não for construída”, disse.