Cinema do novo shopping de Ourinhos será inaugurado no dia 8

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O cinema do “Ourinhos Plaza Shopping”, novo centro comercial da cidade, será inaugurado no próximo dia 8. A Cinépolis, empresa responsável pela casa, é a maior do ramo na América Latina.

O projeto conta com quatro salas de telão – totalizando 724 lugares numerados e outros 17 destinados a cadeirantes.

Os filmes serão exibidos em 2D e, também, em 3D. “Pretendemos ser um dos principais pontos de cultura da região, com programação e serviço de qualidade”, afirmou Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.

O “Plaza Shopping” foi inaugurado oficialmente em Ourinhos na quarta-feira, 31. Antes mesmo do lançamento, porém, algumas lojas já estavam com as portas abertas ao público.

Redes nacionais renomadas, como Renner, Americanas e Riachuelo estão presentes no Plaza, que conta com 12 mil metros quadrados de área bruta e três pisos, além do estacionamento no subsolo.

A unidade do Poupatempo, atualmente localizada no calçadão da cidade, também será transferida para o shopping.

A inauguração contou com empresários, lojistas e investidores, além de centenas de pessoas.

Animais de estimação podem ser levados livremente aos corredores do Plaza, com exceção da praça de alimentação, segundo as regras do estabelecimento.

O interior do novo prédio conta com escadas rolantes e tradicionais. Também há elevadores. As lojas do Ourinhos Plaza estão abertas das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

A praça de alimentação do novo shopping funciona das 10h às 22h de segunda a sábado e, em domingos e feriados, das 11h às 22h.