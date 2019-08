DICAS – Edição de 04/08/2019

Coronel

O prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que só aceitaria o vereador Paulo Pinhata (MDB) de volta ao seu grupo político caso ele renunciasse à presidência da Câmara. Na verdade, o prefeito — que não gosta que o chamem de “coronel” — nunca engoliu a derrota de seu candidato na eleição legislativa no final do ano passado. O mais surpreendente é que Otacílio vive dizendo que não interfere na Câmara. Então, tá…

Humor ourinhense

O humorista Ary Toledo, 81, está internado em estado grave no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo. Além de enfrentar um quadro depressivo, que o fez perder 25 quilos, o comediante passa por um tratamento nos pulmões. Nascido em Martinópolis, Ary Toledo foi criado em Ourinhos, terra de seu avô materno, o imigrante italiano Ângelo Christoni.

No dos outros…

A fiscalização do atual governo volta a investir contra pequenos comerciantes, impondo exigências que muitos não conseguem cumprir. No entanto, será que os mesmos fiscais já foram averiguar o terreno do prefeito no centro da cidade, que foi denunciado como local de foco do mosquito aedes aegypti?

Animais

Os veradores aprovaram na segunda-feira, 29, projeto dos vereadores Luciano Severo (PRB) e Paulo Pinhata (MDB) criando o “Mês Municipal de Conscientização contra os Maus Tratos de Animais”. O objetivo é realizar campanhas de proteção aos animais.

Engavetando

O Ministério Público é pródigo em arquivar denúncias contra a adminstração. A última foi sobre o prejuízo de aproximadamente R$ 80 mil que o prefeito Otacílio Parras causou aos cofres públicos com a demissão de uma secretária grávida. Não bastasse isto, o MP ainda não apresentou sequer uma denúncia contra os envolvidos no escândalo de desvio de dinheiro público, que foi descoberto há quase três anos. O recado, afinal, parece ser que a impunidade e os sucessivos prejuízos aos cofres municipais compensam.

Juntos

Tem gente duvidando de que o “ex-homem forte” do atual governo, Cláudio Agenor Gimenez, fique de fora do grupo otacilista na próxima campanha eleitoral. Ele afirmou que seu compromisso com o prefeito se encerra no final do mandato, já que Otacílio não será mais candidato em 2020. No entanto, os dois estão juntinhos há 15 anos.

Gostou

Aliás, o prefeito anunciou na semana passada que provavelmente será candidato novamente a prefeito em 2024. Pelo jeito, o nome que vai lançar à sucessão de 2020 será um mero candidato “tampão”.

Reconhecimento

Na segunda-feira, 29, a Câmara homenageou o time de futsal feminino, que conquistou o tetracampeonato da “Copa Record” em maio.A comissão técnica e jogadoras receberam certificados de honra ao mérito e foram aplaudidos de pé pelo público.

‘Coisas de Política’

Gasto contido

Antes de mais uma sessão da Câmara, dois vereadores trocavam confidências a respeito dos seus colegas de bancada.

Um deles disse:

— Sabe o Paulinho do PTG? Pois ele é um “mão de vaca” de primeira. Não põe a mão no bolso por nada.

— Por que você diz isso?

— Bem, você sabe aquela confraternização que fizemos a semana passada? Pois bem… eu trouxe a bebida, você os salgados, o João trouxe o bolo, o Milton trouxe sorvete…

— Mas, e o Paulinho, não trouxe nada?

— Trouxe… Trouxe a mulher, sogra, os três filhos, um cunhado e… ainda por cima três vizinhos!!!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)