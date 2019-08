PM prende um por tráfico

A Polícia Militar de São Pedro do Turvo, com apoio do canil, prendeu Odair Ramos por tráfico de drogas na quinta-feira, 1º.

Segundo consta, Odair foi abordado após em um local conhecido pelos policiais, sob atitude suspeita.

Abordado, a PM encontrou dinheiro com o rapaz.

Durante abordagem, uma mulher — que se disse filha de Odair — pediu aos policiais para que ele fosse liberado, sob a prerrogativa de ela mostrar onde estavam outros entorpecentes.

Na casa do então suspeito, foram encontradas, a princípio, pedras de crack.

O cão farejador Bóris encontrou, posteriormente, uma porção bruta de crack dentro de uma caixa de som.

No mesmo cômodo, também foram encontrados balança de precisão e apetrechos usados no tráfico de drogas.

Odair recebeu voz de prisão em flagrante.

