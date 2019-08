Ex-CAS, goleiro santa-cruzense de 13 anos é campeão no Japão

Pedro Henrique conquistou dois

campeonatos em excursão internacional

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Revelado pelo Clube Atlético Santa-cruzense (CAS), o goleiro Pedro Henrique Melo dos Santos, 13, que atualmente defende o Palmeiras, sagrou-se campeão da “Funroots Cup” na madrugada de terça-feira, 30. O torneio foi disputado na província de Niigata, no Japão. Na excursão pelo país asiático, a base do “Verdão” já havia conquistado na semana retrasada o bicampeonato da “Mito HollyHock Cup”.

A família de Pedro é de Espirito Santo do Turvo, mas as primeiras defesas de sua carreira, aos 9 anos de idade, foram em Santa Cruz do Rio Pardo, no CAS. “Ele não gostava muito de futebol. Começou a treinar por causa do primo, que jogava com a gente. Rapidamente a comissão técnica percebeu que ele tinha talento, porte físico e a ‘mão grande’”, disse o vice-presidente do clube, Carlos Henrique Rocha.

Em 2016, após se destacar no CAS, Pedro Henrique começou a ser monitorado por Palmeiras e São Paulo. No ano seguinte, fechou com o alviverde. “Ele escolheu o Palmeiras por entender que o desafio seria maior, devido ao nível dos goleiros da base do clube”, revelou o pai do jogador, o administrador Helinton Ricardo Santos, 41. O jovem atleta conta com o apoio da família, que adaptou sua rotina para que o sonho do filho, de um dia ser jogador profissional, possa ser alcançado. “Eu e minha mulher trabalhamos. Ela consegue ficar metade da semana com ele em São Paulo. Eu vou a cada 15 dias. Damos todo o apoio possível e principalmente o orientamos para ter humildade e foco”, afirmou Helinton.

Na temporada 2019, Pedro Henrique já também conquistou a “Copa São Ludgero”, em Santa Catarina, e a “Copa Ouro”, em São Paulo, onde foi o goleiro menos vazado e derrotou o Corinthians na final.