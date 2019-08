Arquivo: o DEBATE na história

Um dos destaques da edição do jornal de 16 de março de 1986 foi a morte do frei José Maria Lorenzetti, um dos mais carismáticos e populares da história de Santa Cruz do Rio Pardo. Tinha apenas 59 anos e seu féretro foi levado pelos bombeiros e acompanhado por milhares de pessoas. Chamado pelo jornal de “Pai dos Pobres”, a morte dele foi lamentada por moradores da antiga “Vila do Esqueleto”, mais tarde “Bom Jesus” e depois “Bom Jardim”. Uma delas, ‘Dona Cota’, a primeira moradora do bairro, chorou e disse que os pobres estavam órfãos. A mesma edição informava que a guerra contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, estava começando. O diretor do Centro de Saúde, Aparecido Rodrigues Mouco, disse que “o momento é de muito trabalho e conscientização da população para erradicação dos focos”.

Publicado na edição de 04/08/2019