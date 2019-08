Na terça-feira, 6, o motorista de um caminhão Mercedes perde o controle da direção e acabou colidindo violentamente na traseira de uma outra carreta, que estava logo à frente. O acidente, que aconteceu na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São Pedro do Turvo, movimentou o Corpo de Bombeiros, que teve de retirar o motorista das ferragens do caminhão. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves.

Publicado na edição impressa de 11/08/2019