DICAS – Edição de 11/08/2019

E agora?

“Até tu, Brutus”? A frase histórica serve perfeitamente ao ex-presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, durante anos o protegido da administração e agora processado pela própria autarquia que comandou. Quem ficou mal na fita é o prefeito Otacílio Parras (PSB), que defendeu Agenor durante tantos anos e agora deve engolir seco.

Transparência 1

Somente agora a Codesan implantou em seu site um canal com a relação de todos os funcionários e respectivos salários. A autarquia permaneceu meses sem cumprir esta obrigatoriedade. Menos mal…

Transparência 2

A vereadora Maura Macieirinha (PSDB) quer que a prefeitura insira um texto explicativo, nos carnês do IPTU, sobre os direitos à isenção do imposto. Para ela, muitos moradores de Santa Cruz têm direito ao benefício que desconhecem.

Escudeiro

A confirmação do secretário Diego Singolani como pré-candidato a prefeito fez com que o grupo governista fosse o primeiro a definir a chapa completa para a disputa do ano que vem, pois Edvaldo Godoy já havia sido anunciado anteriormente como vice. Pela oposição, sabe-se que Luciano Severo e Murilo Sala são pretendentes ao cargo de prefeito, mas os nomes de seus escudeiros ainda seguem incógnitos. No caso de Murilo, porém, circula a informação de que “João da Farmácia” é o mais cotado para o posto.

Acordou

Logo após o DEBATE mostrar as dificuldades que a população de Caporanga enfrenta pela falta da rede de esgoto, o vereador Milton de Lima, que mora no distrito, vai apresentar um requerimento pedindo informações à Sabesp sobre o caso. Como contrapartida pela renovação de contrato com o município, a Sabesp se comprometeu a instalar o sistema de esgoto e construir uma central de captação em Caporanga. Porém, ninguém sabe ao certo qual o cronograma da obra.

Isenção

O vereador Joel de Araújo (PRB) apresentou projeto para isentar deficientes físicos e desempregados do pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos municipais. A Câmara vota amanhã e deve aprovar a proposta.

Encrencado

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), firmou o compromisso, em entrevista à rádio 104 FM, de que não vai aumentar um centavo nas despesas do Legislativo. Disse, inclusive, que vai reduzir os gastos em R$ 300 mil. Como quer contratar um novo assessor, a promessa parece difícil de ser cumprida.

Arte da Bom Jardim

Aconteceu ontem, 10, o primeiro “Encontro de Desenhistas” da Vila Bom Jardim, em Santa Cruz. A ação faz parte do projeto sociocultural “Fala Bom Jardim”, desenvolvido pelo “Cras Betinha” em parceria com a secretaria de Cultura. O encontro reuniu na praça do bairro alguns dos talentos da comunidade, entre eles, o artista Pablo Gaijin.

‘Coisas de Política’

A compra

O fato aconteceu com o Sr. Prudêncio, vereador “de carreira”, como ele costumava dizer. Estimadíssimo naquela pacata cidade, Prudêncio vivia para a política e para seu criame de passarinhos. Era passarinheiro de primeira. Criava de tudo: canarinhos, sabiás, periquitos… até “tico-tico no fubá”. Era doido pelos bichinhos. Certa vez passou pela loja do Zé. Era uma casa agropecuária que tinha “de um tudo”.

Ao chegar, dirigiu-se ao jovem balconista:

— Por favor, eu queria aí um punhado de alpiste para levar.

— Olha — disse o vendedor —, acabamos de receber um alpiste de primeira, em pacotinhos de meio quilo.

—E quanto é meio quilo? — perguntou o vereador.

Veio, então, a resposta em tom de ironia:

— Bem, meu caro vereador, se nada mudou até agora, deve dar uns quinhentos gramas!