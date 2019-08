MP pode convocar procurador e contador para explicarem perícia do caso Feitosa

Promotora vai notificar procurador do município e dono

da empresa que faz perícia para apurar esquema Feitosa

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo está intrigado com a demora na perícia contábil nas contas do município para apurar qual o valor do desfalque provocado pelo esquema criminoso operado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa. Procurada na semana passada, a promotora Paula Bond Peixoto não quis dar entrevista, mas informou que deve convocar o procurador Rodolfo Camilo — atual controlador do município — e o contador Gilberto Cordeiro de Jesus, contratado para realizar o serviço pelo prazo de seis meses. Quase três anos depois da descoberta do rombo, o município ainda não sabe quanto dinheiro foi desviado.

O resultado da perícia está sendo aguardado pelo Ministério Público e servirá como subsídio para a denúncia contra os envolvidos. Toda a investigação está sob sigilo por decisão judicial, mas a descoberta do crime está perto de completar três anos sem ao menos a formalização da denúncia.

Sueli Feitosa, que chegou a ser presa preventivamente, diz que desviou pouco mais de dois milhões. O prefeito Otacílio Parras (PSB) avalia o total em R$ 6 milhões, enquanto outras autoridades, inclusive policiais, acreditam que o valor pode chegar a R$ 10 milhões.

Como ninguém sabe ao certo e nem a contabilidade da prefeitura apurou o valor total, em maio de 2017 o prefeito Otacílio Parras contratou os serviços do contador Gilberto Cordeiro de Jesus para fazer um levantamento do rombo e informar corretamente os valores. O trabalho, que custa R$ 100 mil aos cofres públicos, deveria durar seis meses, mas, desde então, o contrato vem sendo prorrogado. A demora sugere uma total desorganização no setor contábil da prefeitura, inclusive na gestão de Otacílio.

O caso está com a promotora Paula Bond desde o mês passado. Ela acaba de se instalar em Santa Cruz do Rio Pardo, vinda de Palmital, e substituiu Reginaldo Garcia no setor de Patrimônio Público e Social.

Na semana passada, Paula disse que vai convocar o procurador municipal Rodolfo Camilo e o contador Gilberto Cordeiro para explicarem o andamento dos trabalhos da perícia. Mais de dois anos após o início do serviço, o Ministério Público não recebeu nenhuma informação do governo.

Existe a possibilidade do MP submeter o resultado da perícia a uma segunda análise, por parte de um setor especializado do Ministério Público, o Caex.

Estranha demora

A perícia contábil nas contas da prefeitura foi contratada pelo prefeito Otacílio Parras, ao custo de R$ 100 mil, em maio de 2017 e está sendo supervisionada pelo controlador do município, o procurador Rodolfo Camilo. O advogado ocupava a mesma função — de fiscalizar atos, bens e o dinheiro público — quando o esquema criminoso foi descoberto.

Há quase 20 dias, o jornal pediu informações ao governo sobre os motivos da demora nos trabalhos da perícia. Segundo a secretaria de Gestão e Comunicação, os questionamentos foram encaminhados ao procurador Rodolfo Camilo, mas não houve nenhuma resposta.

O próprio Otacílio Parras, responsável pela contratação do contador, também é outro investigado. Citado por Sueli Feitosa, o atual prefeito e os anteriores podem ser responsabilizados no mínimo pela falta de fiscalização na guarda do dinheiro público.

O maior caso de corrupção da história de Santa Cruz do Rio Pardo foi descoberto na véspera do Natal de 2016, quando a tesoureira Sueli Feitosa tentou fazer uma transação bancária irregular para encobrir o rombo nas contas públicas. Uma funcionária da contabilidade percebeu e deu o alerta. Minutos depois, a mulher do prefeito expôs o caso nas redes sociais.

Em seguida, Otacílio Parras convocou toda a imprensa e anunciou o rombo, sugerindo que Sueli Feitosa tivesse a coragem de “dar um tiro na cabeça”.

As investigações descobriram que a tesoureira comandava o desfalque há 16 anos. Ela chegou a ser presa e citou outros agentes políticos como envolvidos no esquema.