Para criar nova área verde, governo corta árvores

Uma enorme movimentação de terras na área da antiga usina de lixo, extinta nos anos 1990, chamou a atenção do Parque das Nações na semana passada. No local, máquinas da prefeitura abriram caminhos e cortaram árvores o que, para alguns moradores seria um indício de construção de novas casas populares.

Todavia, a área não pode ser usada para nenhuma construção, pois foi contaminada ao longo de anos pelo depósito contínuo de lixo da antiga usina. Consultada, a prefeitura informou que o espaço “está sendo preparado para a transformação em área verde”. Só não houve respostas sobre o motivo do corte de algumas árvores para se criar uma área verde.

Publicado na edição impressa de 11/08/2019