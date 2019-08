Pascoalino: ‘Por acaso’

Por acaso

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

A morte já teve mais estilo. E nem evoco aqui o velório na residência, celebração improvisada da tristeza, onde a morte era muito mais dramática. Falo da inocência perdida, ou melhor, substituída por formas burocráticas de morrer. A morte como espetáculo não resistiu aos planos de saúde, à medicina preventiva, aos transplantes e ao consórcio funeral. O homem moderno freqüenta médicos, dentistas e advogados. Assim, em vez de morrer aos 43, está morrendo aos 69 anos de idade — em média. As estatísticas têm um nome para isso: expectativa de vida, termo dúbio que os humildes simplificam para “hora de morrer”.

Antenor de Freitas nem chegou aos 43. Balconista de mão cheia revelado no quadro de funcionários das Casas Jaraguá, ele cedo desposou a Estelvanda, filha de uma tradicional família presbiteriana da minha cidade, com quem já ia pelo quarto filho. Quando se mudou para as Lojas Santa Rosa, na condição de gerente, Antenor alugou um horário na Rádio Cultura e se lançou como locutor. “Debaixo do pé de jaca”, foi o nome que ele escolheu para o programa levado ao ar naquelas horas do dia em que é difícil encontrar alguém acordado. Nascia assim o popular Nhô Freitas, disputado animador de quermesses que arrastou para a Santa Rosa inúmeros fregueses da Riachuelo, da Pernambucanas e, é claro, da Jaraguá que, inconformada, caluniava o ex-funcionário com histórias de furtos jamais comprovados.

Bom de serviço — que é uma outra forma de se dizer talhado para o trabalho — Antenor era um homem fadado ao progresso material. Mais dia menos dia acabaria engrossando as fileiras dos clubes de serviço e das nossas conhecidas sociedades secretas. Já tinha até um rabo-de-peixe de 6 cilindros, daqueles que ainda hoje rodam pelas ruas de Havana. O destino, porém, quis que Antenor se mudasse para a Vila São Benedito, ao lado de uma casa geminada onde (na frente) morava o Jorjão e (nos fundos) o Alfredo da Companhia de Luz.

O Alfredo, coitado, era um injuriado. Por conta de mexer com eletricidade, carregava a pecha de corno. O povo antigo acreditava que a alta-tensão, o salitre dos embutidos e os miúdos do frango minguavam a virilidade. Mas o problema não estava nos predicados do Alfredo, no carrão do Nhô Freitas ou no gênio da Maria, mulher do Jorjão. O problema, como o grande sertão, estava em toda parte: aquelas cercas precárias que demarcavam os quintais sem fim, por onde passavam as crianças e os animais domésticos de ambos os lados.

Um dia, a Maria deu pela falta de uma colherinha de sobremesa do faqueiro que era presente de um casamento recente — ela ainda estava no segundo filho, como a Aurora do Alfredo. Era um sábado. Nhô Freitas almoçava mais tarde que de costume, alheio à briga das vizinhas. A Maria acusava um dos filhos da Aurora de ter jogado a colherinha na cisterna abandonada no fundo do quintal que antes supria de água as casas geminadas.

Quando o Alfredo saiu na porta da cozinha, viu o filho mais velho em cima da caixa da cisterna e ralhou com o moleque, que aquilo não era coisa para criança. O Jorjão também foi chegando e as mulheres suspenderam o bate-boca ao perceberem que os maridos não se estranhavam, pelo contrário — mulher briga fácil! Jorjão ficou no sarilho e o Alfredo se ajeitou em um palanquinho amarrado no lugar do balde. O poço era seco fazia tempo; tinha uns dez metros de fundura e vinha sendo pacientemente entupido com lixo.

No começo, tudo estava sob controle. Só a voz do Alfredo é que foi ficando incompreensível, como se ele falasse dentro de um tanque de leite vazio. Mas, quando faltavam uns três metros, o sarilho ficou leve que nem linha quebrada, e, no mesmo instante, ouvimos um baque seco no fundo do poço — tum! Jorjão gritou pelo vizinho, mas não teve respostas. Também não conseguia enxergar o fundo, pois as mulheres e as crianças cercavam a boca da cisterna, que já era muito estreita. E então as mulheres voltaram à gritaria, agora com o reforço da filharada.

Nhô Freitas interrompeu o almoço e saiu assim mesmo, sem camisa, para o quintal a tempo de ver o Jorjão empoleirado na cisterna e a Aurora no sarilho. A choradeira e a criançada gritando “o Alfredo caiu” foram suficientes para que Nhô Freitas compreendesse, em parte, o que tinha acontecido. “Jorjão, fica no sarilho que eu desço pra salvar ele”, disse sem nenhuma impostação de locutor.

Todos achavam que o Alfredo tinha desmaiado, mas, segundo o médico legista, naquele instante ele já devia estar morto. Nhô Freitas foi pelo mesmo caminho. A princípio, deve ter sentido rarear o ar, mas continuou descendo de cabeçudo. Quando gritou para o Jorjão puxar a corda, Nhô Freitas já estava quase no fundo do poço, de onde vinha aquele bafo defunto e enganoso. Então era tarde: Nhô Freitas tinha ido longe demais naquela atmosfera de planetas periféricos para onde devem ir as almas dos enforcados. Não sabia, mas estava mais perto do inferno do que do quintal vizinho de sua casa, de onde vinham aqueles gritos que já não serviam em seus ouvidos.

O legista explicou que Nhô Freitas quebrou o pescoço ao despencar de uma altura de sete metros e trinta centímetros, e que por isso agonizou como um frango destroncado. Na pressa de resgatá-lo, Jorjão só tinha feito aumentar o tamanho do tombo.

Os bombeiros de Vila Pereira chegaram ao fim da tarde. Improvisaram um exaustor com o qual bombearam o gás metano e só então puderam resgatar os corpos. “O gás metano é um gás pesado”, explicou um dos bombeiros para satisfazer os curiosos. O perito não quis descer. Lavrou o laudo a partir das informações do bombeiro que esteve no fundo do poço. “Lá embaixo tem muito lixo, muita palha de milho verde”. Já era quase noite e não deu para ver se, por acaso, não tinha também uma colherinha de sobremesa.