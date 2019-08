Vereadores ‘esquecem’ o caso da devolução de salários irregulares

Ninguém toca no assunto, mas

ilegalidade deve ser sanada

A irregularidade foi descoberta em maio, mas até agora a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo ainda não definiu o que vai fazer com a denúncia de pagamentos aos vereadores sem o desconto das respectivas faltas em sessões. Durante uma tentativa da bancada governista de boicotar uma sessão, leis antigas foram reviradas e, então, descobriu-se que, ao contrário do que imaginavam os vereadores, as sessões solenes e extraordinária são passíveis de descontos salariais em caso de ausências não justificadas.

Antes, era comum uma sessão solene ser realizada apenas com a presença de quatro ou cinco vereadores. Nas extraordinárias, quase todas eram realizadas com a ausência de até três parlamentares, de acordo com a importância dos projetos a serem votados. Eles se apegavam ao Regimento Interno, que, segundo informações, não exigia presença nestas sessões.

No entanto, o regimento é uma mera resolução, enquanto várias leis complementares anteriores determinavam o desconto para ausências em quaisquer sessões. A última foi sancionada em 2016 e tem, inclusive, a assinatura do prefeito Otacílio Parras (PSB).

Os atuais vereadores, porém, não tocam mais no assunto, desde que houve um debate interno sobre os valores a serem devolvidos. Como a irregularidade atinge outras legislaturas, há casos de ex-parlamentares que podem ser obrigados a devolverem até R$ 30 mil.

Um parecer do procurador jurídico confirma a necessidade da devolução. Segundo consta, até ex-presidentes — como Marco “Cantor” Valantieri (PL) — podem ser acionados por “omissão”, já que não cumpriram a lei e autorizaram os pagamentos aos colegas.

O dilema é que a Câmara precisa tomar uma posição para sanar a irregularidade, certamente com a cobrança dos valores indevidos já pagos. Caso contrário, há risco de o Ministério Público entrar no caso e processar os parlamentares por improbidade administrativa.