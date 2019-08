Capitão Augusto abandona Ourinhos e agora tem domicílio em Bauru

Deputado troca Ourinhos por Bauru

O deputado federal capitão Augusto Rosa (PL) oficializou, na última segunda-feira, 5, a transferência de seu domicílio eleitoral de Ourinhos para Bauru. Eleito e reeleito por Ourinhos, Rosa agora é eleitor na 23ª Zona Eleitoral de Bauru, cidade em que mora atualmente com a família.

Com 5.591 votos conquistados em Bauru nas eleições do ano passado, o deputado quer estabelecer sua nova base eleitoral no município de 337 mil habitantes. Ele até já montou um escritório político na cidade, embora não pretenda desativar o de Ourinhos. Há meses, o deputado disse que planejava transformar Bauru na nova capital do Estado, imitando antigo projeto do ex-governador Paulo Maluf.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, o deputado Rosa tem o apoio do prefeito Otacílio Parras, um ex-petista hoje filiado ao PSB. O capitão foi o mais votado nas eleições do ano passado em Santa Cruz, ultrapassando Milton Monti (PL), que perdeu o apoio do prefeito e não foi reeleito após seis mandatos consecutivos.

Augusto Rosa está em seu segundo mandato e tem uma atuação caricata. Ele usa a farda da Polícia Militar em plenário, mesmo não pertencendo mais à corporação. Além disso, defende a ditadura militar, apoiou Bolsonaro e, depois, passou a criticar o atual presidente. Tentou ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, mas não obteve o apoio nem de seu próprio partido.

Há semanas, Rosa disse que iria apresentar um projeto para permitir que o deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente, seja nomeado embaixador nos EUA sem a necessidade de renunciar ao mandato.