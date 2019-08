Liberdade de corpo e alma

Especialistas falam sobre como os tabus culturais e o machismo

estrutural afetam a sexualidade feminina nos dias de hoje

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a sexualidade como “uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental”. É um conceito, portanto, que atribui à sexualidade um papel relevante na formação e bem-estar das pessoas. Porém, principalmente entre as mulheres, o desenvolvimento pleno da sexualidade ainda enfrenta entraves causados por tabus culturais, preconceitos e pelo machismo estrutural que historicamente oprime a figura feminina. Para discutir o tema, o DEBATE conversou com Cássia Vendrame Santos, 35, psicopedagoga especialista em “Barras de Access” e “Tethahealing”; Drielly Rosin Rosa, 31, fisioterapeuta especialista em uroginecologia e obstetrícia e Talita Maria Mantoan, 23, graduada em filosofia, estudiosa e praticante de tantra.

De acordo com Drielly Rosin Rosa, a sexualidade é parte integrante da vida do indivíduo, desde a concepção, contribuindo para a formação da sua identidade e para o seu equilíbrio físico, emocional e energético. Para a psicopedagoga Cássia Vendrame, parte da visão sexual vem do ambiente que vivemos, experiências, crenças, valores morais e religiosos. “A partir dos nossos pontos de vista sobre nosso corpo, sexualidade, prazer e relacionamentos, criamos nossa identidade sexual”, disse. As estruturas culturais e de poder da sociedade também impactam sensivelmente na questão da sexualidade feminina ao longo da história. Cássia afirma que o modelo patriarcal se consolidou pela dominância e exploração, no qual o homem reprimiu a pluralidade do papel da mulher. “O patriarcalismo fez com que a mulher se sentisse inferior e submissa ao homem em vários aspectos, inclusive sexualmente. Através da política, a voz da mulher foi sufocada e através da religião, a mulher foi associada a um papel limitante de ‘santa’ ou ‘puta’”, declarou.

Cássia diz que a repressão ainda persiste, mesmo que de forma velada ou subconsciente coletivo. “A influência dos rótulos, crenças e repressão faz com que as mulheres se limitem. Atualmente, mulheres e homens estão muitos feridos por terem que vestir um personagem, um papel que não condiz mais com suas essências e verdade. Carregamos dores e sofrimentos de antepassados, mas não temos consciência de quanto isso reflete em nossas histórias”, afirma.

O prazer como cura

Alguns tabus culturais oprimem tanto as mulheres a ponto de elas sofrerem disfunções de ordem física, além do impacto emocional. A masturbação feminina é destes tabus. “Muitas mulheres sentem vergonha do próprio corpo; têm pudor de se tocar e conhecer suas preferências, pois muitas mulheres ainda pensam que viver plenamente sua sexualidade faz com que elas sejam vulgares, depravadas”, diz Cássia. Fisicamente, a repressão da sexualidade pode se manifestar de diversas formas, com disfunções sexuais, ausência de prazer e até dor no ato sexual. “Há casos de vaginismo, que é um espasmo da musculatura vaginal que impede a penetração. Ele acontece por conta da forma como a mulher foi educada ou mesmo por traumas”, afirma a fisioterapeuta Drielly Rosin Rosa.

A partir da visão tântrica, Talita Maria Mantoan explica que o prazer na sexualidade, que não envolve necessariamente o orgasmo, está associado a outros elementos da condição humana que devem estar em harmonia. “Quando procuramos entender o corpo junto à espiritualidade, certas coisas que eram pressupostas, ou seja, comportamentos, formas e etc, passam a ser ressignificáveis, passíveis de mudança. Conseguimos observar e alterar os estados corporais e espirituais com mais facilidade e compreensão. Há uma melhora no ato de estar consigo mesmo em pensamento e corpo. As atitudes passam a ser autênticas”, disse. Para Talita, a evolução de pensamento faz com que o orgasmo deixe de ser um problema para se tornar um meio de autoconhecimento. “Também não se apresenta mais como obrigatório e a ideia autoritária de uma ejaculação também deixa ser uma finalidade. Tudo acaba sendo um resultado de inúmeros outros estímulos possíveis, sem pressão para que haja essa performance orgástica”, afirmou.

Cássia Vendrame recomenda às mulheres que busquem ajuda e sugere diferentes abordagens que podem contribuir para o autoconhecimento feminino, como as Barras de Access, “Constelação Familiar”, vivências tântricas, terapia convencional, fisioterapia, dependendo do que melhor contribuir para o despertar da sexualidade da pessoa. “Quando a mulher escolhe tomar consciência do feminino ao longo da história, quando ela se conecta com sua ancestralidade e se integra de forma equilibrada com a energia ‘feminino e masculino’ que existe em todo ser humano, é possível se enxergar com clareza, se despir de padrões, julgamentos e traumas para viver uma sexualidade plena”, disse. “A liberdade sexual e a repressão caminham lado a lado, mas o julgamento ainda pesa muito em relação ao que é considerado belo e o que é vulgar”, afirma Cássia.

Projeto “Afrodite”

No sábado, 11, aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo o primeiro encontro do “Projeto Afrodite”, idealizado pela fisioterapeuta especialista em uroginecologia e obstetrícia Drielly Rosin Rosa, 31. O evento discutiu questões relacionadas a opressão da sexualidade feminina e propôs ferramentas para que as mulheres consigam alcançar a sua plenitude.

A iniciativa surgiu após a fisioterapeuta se deparar com inúmeros relatos de mulheres desorientadas e tristes, até chorando durante o atendimento no consultório. “Senti a necessidade de abordar o tema, mas o projeto permaneceu por anos engavetado por não encontrar mulheres empoderadas que se dispusessem a falar sobre sexualidade comigo”, afirmou Drielly.

Em abril deste ano, ela se juntou a Talita Maria Mantoan, 23 anos, graduada em filosofia, estudiosa e praticante de tantra, e à psicopedagoga Cássia Vendrame Santos para pôr o projeto em prática.